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疫情緩降超前部署　高雄大型餐廳重新開業搶商機「買10桌送1桌」

▲▼海寶宴會廳 。（圖／記者陳宏瑞攝）

▲去年9月暫停營業的海寶大飯店將重新出發。（圖／記者陳宏瑞翻攝）

記者陳宏瑞／高雄報導

新冠疫情逐漸趨緩，餐飲業者提前嗅到疫後商機，高雄一家可容納超過百桌的大型宴會餐飲業者，去年9月受到疫情影響暫停營業後，今（6）日宣布將在15日重新出發，並推出訂10桌送1桌的優惠活動，準備搶攻第一波父親節檔期和婚宴市場。

▲▼海寶宴會廳 。（圖／記者陳宏瑞攝）

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▲海寶大飯店15日將重新出發。（圖／記者陳宏瑞翻攝）

位於高雄自強路上的海寶國際大飯店是高雄市政府的ＢＯＴ案，也是為高雄老牌、具具指標性的專業宴會餐廳，單一宴會場地最高可容納110桌、二樓層高的挑高宴會場地、520吋的超大型視覺嚮宴液晶螢幕、頂級歐式水晶吊燈及大理石柱、全新裝潢宴客包廂、專業KTV視廳設備、最新時尚鏡面設計ＩＧ打卡熱點走廊都是不少高雄人聚餐的選擇。

▲▼海寶宴會廳 。（圖／記者陳宏瑞攝）

▲海寶大飯店重新出發推出優惠。（圖／記者陳宏瑞翻攝）

不過在開幕18年後，去年9月受疫情影響暫停營業，經過近10個月的蟄伏，業者宣布將在7月15日重新出發。以全新樣態，業者表示，由於深耕高雄宴會市場18年，深刻了解到在過去的2年裡，在大環境受到疫情的衝擊之下，許多新婚佳偶被迫只能進行戶口登記，除無法宴客之外，也無法與親朋好友分享自身喜悅，成為新人們一輩子可能的遺憾。

因此，海寶重新營業後，也推出【圓夢專宴】專案，從即日起至8月底止，凡任何新人或工商團體預訂宴席，可享受優惠。另一方面，此外，為迎接即將到來的88父親節，也鼓勵高雄市民打滿3劑疫苗，在10月底前，享用包廂桌菜只要出示3隻疫苗注射記錄的小黃卡，都有優惠。

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