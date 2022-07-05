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美女禮生斜槓送行者！親曝疫情下最簡單喪禮　「幫下跪」更揪心

記者黃宥寧／台北報導

「疫情下最簡單的喪禮...」外表甜美又帶點酷的艾莉絲，從18歲就踏入嚴肅殯葬業擔任禮儀師，同時兼職廟會禮生、JKF女郎等堪稱「斜槓青年」。對此，她也接受《東森新媒體ETtoday》獨家專訪，分享在COVID-19疫情嚴峻下，接到確診死亡個案，相驗後24小時內火化，從繁瑣程序，簡化成一場「來不及告別、流淚，就得立刻送走最愛親人」的喪禮。

▲▼ 艾莉絲。（圖／艾莉絲提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲艾莉絲從18歲就踏入殯葬業當禮儀師，她也分享疫情嚴峻下「最安靜的喪禮」。（圖／艾莉絲提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

艾莉絲說，擔任禮儀師以來，見過各種場面，但唯獨在疫情下的Case格外令人揪心。她表示，為了讓往生者走得體面，過去SOP都是先淨身、化妝換衣服後入殮，當告別式結束後才會火化，但因新冠肺炎屬「第五類傳染病」必須24小時內送往火葬場火化，但「往生後24小時內皮膚都還有感覺」，這也更讓無法見最後一面的家屬悲傷抱憾。

▼艾莉絲不僅是禮儀師同時也是外拍模特兒及廟會禮生。（圖／艾莉絲提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲▼小艾啾啾。艾莉絲 。（圖／艾莉絲提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

她接著指出，台灣走傳統儀式的人還是比較多，但因中央規範，全部步驟都省略，嘆口氣接著說，除了很難想像往生者臨終前獨自面對病痛恐懼，看見措手不及的家屬們接到噩耗痛哭模樣，甚至因為家屬無法進到火化場，滿臉淚痕請求拜託她幫忙下跪送別，或拍攝送別影片，這些「要求」都令她相當不捨。

她更分享，有次有位確診往生者家屬痛哭失聲，用力嘶吼：「為什麼不讓我見最後一面！」，但她除了上前安慰也只能默默承受這些情緒，因為她知道不管此時此刻說再多，對於痛失至親的家屬都無濟於事。

▼外表甜美又帶點酷的艾莉絲斜槓多職業。（圖／艾莉絲提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲▼小艾啾啾。艾莉絲 。（圖／艾莉絲提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

「除了幫往生者服務我也幫神明服務喔」換個心境艾莉絲俏皮的說，她的興趣很多元，當宮廟祭辦祭典時，就換上亮麗長禮服當起「禮生」，她更笑著說，有朋友會跟開玩笑說「妳早上告別式，下午趕場到廟來，剛好可以淨身」。

艾莉絲最後分享，不管是替神明或往生者服務，有時因各種突發狀況，會感到戰戰兢兢，但工作帶給她的卻是每一種成長，剛好這2種工作共同點都是必須「為人行的正」，最終都是希望能讓「善的循環」生生不息。

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