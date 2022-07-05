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台中42歲男確診呼吸急促送醫不治　市府今起3天開長者快打站

▲台中市府今起三天開長者快打站。（圖／記者游瓊華攝）

▲台中今天單日新增本土確診個案4970例。（圖／記者游瓊華攝）

記者游瓊華／台中報導

全國今（5）日新增3萬5914例本土個案，台中市新增4970例本土個案，另外根據中央公布，台中今天新增9例死亡個案，最年輕為42歲男性，確診後呼吸急促就醫治療，住院半個月後不治。台中市政府也從今日起一連三天，再度優化加開47站疫苗快打站，提供65歲以上長者接種莫德納疫苗，台中市長盧秀燕也前往視察，快打站動線順暢，長輩幾乎不用排隊，隨到隨打，反應都相當不錯。

台中市衛生局表示，今天公布的最年輕確診死亡個案，本身有心臟病等慢性病史，打過一劑疫苗，6月8日確診，6月15日因為呼吸急促前往就醫被收治住院，後因病況急轉直下，7月3日死亡。

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有關台中市5至11歲兒童疫苗施打，台中市副市長令狐榮達今天下午在線上疫情記者會表示，統計至昨日止，第一劑共施打15萬4938人，第一劑疫苗涵蓋率79.86%；第二劑共施打5萬1135人，第二劑疫苗涵蓋率26.36%。在第二劑兒童BNT疫苗部分，台中市採取「醫療院所、校園集中接種、校園快打站」三管齊下，截至今日上午8時，醫療院所總共施打1萬1501人，校園集中接種1萬6364人、校園假日快打站4466人，本周預計還會有2萬3000多位孩子將依序施打疫苗。

▲台中市府今起三天開長者快打站。（圖／記者游瓊華攝）

▲台中市府今起三天開長者快打站。（圖／記者游瓊華攝）

令狐榮達指出，市府自今日至7日一連三天，再度優化加開47站疫苗快打站，提供65歲以上長者接種莫德納疫苗，造冊通知總人數約7萬7000人，分三天分流施打，也歡迎第一劑到第三劑尚未施打、沒接到造冊通知的長者前往接種。

▲台中市府今起三天開長者快打站。（圖／記者游瓊華攝）

▲台中市府今起三天開長者快打站，台中市長盧秀燕今天也前往崇倫國中快打站視察。（圖／記者游瓊華攝）

令狐榮達提到，長者快打站今日首日預估造冊施打3萬7786人，統計至中午已施打6247人，市長盧秀燕稍早也親自前往南區崇倫國中快打站視察，47處快打站經過全面優化設備、動線，強化「分里、分流」，全數室內都有冷氣空調，室外都設有遮陽棚、涼風扇，長者打完疫苗可以在留觀區休息，由工作人員統一發放500元禮券、2劑快篩試劑。

令狐榮達特別感謝協助快打站的醫護人員、民政與衛生同仁、學校及熱心的志工朋友們，因為有大家的協助，台中市才能在最短時間內順利推動疫苗接種工作，迅速提升城市防護力。

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