保全開嘲諷「直播住戶畫面」　放問題紅人進社區爽吃爽喝

▲不少網友紛紛痛批，「管委會都沒有捍衛住戶的權益！」（圖／翻攝自爆廢公社公開版）

實習記者黃麗頻／綜合報導

社區保全竟開直播公開住戶監視器畫面！日前有名網友爆料，社區保全放外人進來大廳開直播，做出呻吟表演！甚至利用上班時間直播拍攝住戶監視器，供眾人取樂，誇張行徑引來網友高度討論，直喊「這未免太可怕了吧！」

原PO在臉書「爆料公社公開版」貼文，中和某社區黃姓保全，半夜讓一名徐姓光頭友人隨意進入社區中庭，而且長時間待在沙發區大吃大喝，更離譜的是還直播表演女性的呻吟聲。事後更得知這名黃姓保全還會利用上班時間直播拍攝社區監控器，和徐姓友人一起「雙直播」品頭論足社區女性住戶的身材樣貌，種種離譜行徑讓原PO直呼，「太離譜了吧！」

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文章曝光後，不少網友紛紛回應，「好恐怖喔！」「太誇張了啦」、「這太過份了，保全公司要不要處理一下」、「怎麼會有這麼沒水準的人啊！」「這個就真的是過份了」、「毫無職業道德」、「這一定要告，不能開除了事」、「竟然拿自己的工作開玩笑。」

也有眼尖的網友發現，該名光頭男子是萬華當地的問題人物，之前曾在宮廟旁的巷子內就地便溺而上過新聞，也是直播上的爭議人物。這讓不少人痛批，「這已經損害到該大樓住戶隱私了！」「管委會好像至今都縱容徐姓男子，都沒有捍衛社區住戶的權益。」