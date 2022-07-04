10年好友借住2年「沒收房租水電」！1原因請他搬家反遭封鎖

▲讓好友免費住家裡2年，卻遭到他背叛。（圖／取自免費圖庫unsplash）



實習記者林郁婷／綜合報導

好心真的不一定有好報！一名網友好心讓10年好友借住家裡2年，房租、水電、瓦斯費都沒收，但最近因為妻子快要生產了，加上朋友沒打疫苗，為了安全著想，就請他另外找房子搬出去，雖然他也欣然同意，但搬走後卻人間蒸發，甚至還封鎖這名網友的臉書，讓他難過感嘆「為什麼他可以如此的忘恩負義？」

一名男網友在「爆料公社」發文，開頭就表示，「魔鬼藏在身邊的朋友裡，交情越好，藏的（得）越好」，接著問大家，如果遇到這種事情會怎麼處理？他寫道，之前他看朋友生活有困難，因為有將近10年交情，就免費讓他住自己家裡，時間長達2年，這期間水電、瓦斯都沒跟他收。

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▲原PO朋友搬走後，宛如人間蒸發，消息不讀不回，甚至封鎖臉書。（圖／翻攝自Facebook／爆料公社(官方粉專專屬)）



原PO表示，由於他的妻子最近快要生產，加上朋友屬於不打疫苗派的，「所以請他提前一個月搬出去住，好讓我老婆可以平安健康的生出小寶寶」，而他也都同意，「結果東西搬走後，人就直接消失，臉書又被他封鎖」，這讓原PO不解，一直把對方當成好朋友對待，「為什麼他可以如此的忘恩負義？」

網友看完安慰表示，至少你已經看清他了，「損失一點金錢，認清一個人，值得，家人平安最重要」、「反正看清一個人也值得 記得門鎖都要換過，最好裝個監視器」、「換個角度！送走一個損友多好」、「因為他沒當你是朋友，只當你是好盤子」、「為了家人一定要換鎖」。