十刷捍衛戰士？保全「殺球式指揮」太敬業　網笑翻：忘了怎麼開車

記者曾筠淇／綜合報導

許多購物廣場、大賣場的停車場外，都會站著保全或警衛。日前就有網友目睹，竟有一名保全超級敬業，大動作指揮車輛進停車場，浮誇的影片也讓大票網友看呆直喊，「我看了超想笑的，有笑果」、「這樣薪水有加倍？看了就很累」。

這名網友在臉書社團「爆料公社」上貼文，直呼「這個也太敬業了吧！」從他貼出的影片可見，該保全大動作指揮車輛，每當有車子要進入購物廣場的停車場，他便會像「殺球」般，用力指揮2至3次，且不只是手動，連腳、全身都跟著動，相當賣力。

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▲保全指揮超賣力。（圖／翻攝自Facebook／爆料公社）

影片曝光後，底下網友紛紛直呼，「空軍退伍的嗎」、「這應該以前在飛機場引導飛機的」、「看到都想起飛啦」、「專業的就是不一樣」、「同樣保全員的我，覺得好玩！不過小弟如果這樣指揮，客戶應該會傻眼 」、「這保全哪一家的？推薦給我們大樓」、「如果我是車主，我鐵定笑爆到不知如何開車」、「捍衛戰士十刷的男人」、「捍衛戰士迷」、「這叫敬業！做什麼像什麼」、「這一定要加薪」。

還有眼尖網友根據街景推測，「宏匯廣場」、「這是宏匯購物廣場的入口」、「新莊宏匯廣場的警衛，我早上騎車到台北就有看到他是這樣指揮了」。也有網友回應，「以前天母忠誠路有一個白手套的最敬業」、「五股工業區家具行那邊也有阿伯超努力的」。

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