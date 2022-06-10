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獨居72歲管理員伯伯「生病突離職」　社區居民1天籌出13萬暖助

▲▼病患,老人,家人。（圖／取自免費圖庫 Pixabay）

▲獨居管理員伯伯突辭職，社區居民集資13萬慰問。（圖／取自免費圖庫 Pixabay）

記者趙蔡州／綜合報導

台中一名72歲林伯伯在太平潤泰大自然社區任職管理員10多年，平日盡職負責且和善深得居民信任，直到日前因身體狀況不佳決定辭職，社區住戶得知他經濟狀況不佳、身患疾病又獨居後非常不捨，決定在社區號召集資，最終募得13萬多元的慰助金，由社區管委會主委代表大家表達慰問，讓他相當感動。

根據《自由時報》報導，林伯伯在管理公司安排下，在台中太平潤泰大自然社區任職保全兼管理員10多年，平日工作認真盡職，上班會提前抵達接班，也會協助社區收信件包裹、整理社區資源回收，深得社區居民信任，直到前陣子，居民發現他不再上班了，崗位也換了另一位新人，紛紛詢問管委會原因。

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社區管委會詢問後，才知道林伯伯心臟、腎臟等多個器官均有不適，身體狀況不佳才會辭職，同時也得知其經濟狀況不佳又獨居，決定把情況分享到社區群組，希望大家能給予慰問及協助，消息一出立刻引發居民踴躍參加，短短1天就募得13萬多元，最後由管委會傅姓主委代表，前往拜訪表達關心，讓林伯伯十分感動。

太平區公所丁姓公用課長知情後，幫忙聯繫公所社會課，協助林伯伯申請中低收入戶，讓相關單位能適時予以關懷和協助。

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