小夫妻「電梯內忍不住」隔天慘變SOD主角！37秒影片瘋傳崩潰報警

記者鄭思楠／綜合報導

四川宜賓一對年輕夫妻近日乘電梯回家時，見無人便忍不住直接開始交纏喇舌，沒想到，這一幕私密畫面全被第三人錄下。原來，當時正在上班的肖姓保全，偷拍下電梯的監視器畫面，隨後PO到微信群組中，造成影片大範圍傳播。

據《紅星新聞》報導，家住四川宜賓江語城小區的唐姓正妹，近日氣炸一天也沒吃飯。原來，16日晚，唐女和丈夫回家，在電梯裡見四下無人，下秒就當場激戰。沒想到，這一幕被大樓保全偷拍下來，並發到社交軟體上，令他們深受困擾。

▲宜賓一社區保全偷拍夫妻電梯激情畫面。（圖／翻攝自影片）

一段時長為37秒的影片顯示，6月16日21時36分左右，一男一女2名年輕人先後走進該小區7棟1號電梯。在電梯關門前，兩人各站一邊相距較遠。電梯關閉後，短褲辣妹見四下無人，遂上前對男子作出夫妻或戀人才有的親密動作。影片中，拍攝者似乎對女性很不尊重，說出「騷」等惡俗詞彙。

影片男主角黃姓丈夫透露，影片內容正是當晚他和妻子唐女回家在電梯裡發生的親熱一幕，「我們知道電梯有攝影機，但以為是為保護住戶生命財產安全而設置，沒想到被保全如此濫用。」他氣憤控訴，他們夫妻倆30多歲，很恩愛，妻子見電梯就他們倆，以為是私密空間，因此做了親熱舉動。

6月17日一早，有人將以上親熱影片發到江語城住戶群組，住戶看後議論紛紛，不少人譴責偷拍電梯監視器畫面並外傳的行為。唐女一看，這段影片居然拍的是自己和丈夫的親熱行為，非常氣憤，懷疑是保全所為，氣得一天吃不下飯。最後，夫妻倆選擇報警。

宜賓翠屏區公安分局西郊派出所接警後，迅速逮捕肖男，並確認了相關違法事實。宜賓翠屏警方查明，2022年6月16日21時40分許，肖男在四川省賓市翠屏區江語城小區管委會辦公室內，未經他人允許私自拍攝黃男和妻子的影片，並將其發布到互聯網上，對二人生活造成不良影響。

目前，肖男被警方行拘10日。該社區管委會公開致歉，辭退永不僱用此人。