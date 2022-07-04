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回前婆家過年　小姑搶走小孩紅包嗆1句話！網氣炸：是多窮啊

記者黃翊婷／綜合報導

一名媽媽昨日（3日）在臉書PO文抱怨，離婚之後還是會帶小孩去前婆家過年，今年回去剛好遇到前小姑，沒想到對方竟然把孩子的紅包全部收回去，並反過來嗆她，「養小孩是媽媽的責任，為什麼要拿走小孩的紅包錢去繳費用」，讓她超級傻眼，同時也決定之後再也不帶孩子們回去過年了。

▲▼紅包,紅包袋。（圖／記者曾筠淇攝）

▲原PO抱怨小姑強行拿走小孩的紅包。（示意圖／記者曾筠淇攝，與本文當事人無關）

原PO在爆料公社「毒姑九賤婆媳討論區」的文章中提到，離婚之後，每年過年她還是會帶著孩子從雲林北上台中，到前婆家拜訪，讓他們一家人團聚，等吃完團圓飯再把孩子接回雲林。

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原PO說，今年（春節假期為1月29日至2月6日）剛好小姑也回去過年，等到孩子們領完紅包之後，小姑竟然用威脅的方式把她的孩子的紅包全部收回，拿完錢便馬上離開，她得知此事後詢問事情的經過及原因，卻遭小姑反嗆，「養小孩是媽媽的責任，為什麼要拿走小孩的紅包錢去繳費用」。

「（我）心想這很過分嗎？」原PO坦言，自己並不覺得用紅包錢替小孩繳費有什麼不妥，畢竟都是用在小孩身上，沒想到卻被說得這麼不堪，讓她又氣又無奈，最後決定接下來的農曆新年，她都不會再帶孩子回去前婆家過年了，「紅包我也不缺，想跟那一家人切斷所有關係。」

文章公開之後，網友們紛紛留言力挺原PO，認為小姑的行為太過分，應該說出來讓前婆家的人知道，「這太扯了吧！要拿也是前夫拿，又沒養小孩，有什麼資格拿走啦」、「到底多不要臉，連小孩的紅包都要拿」、「拿走小孩紅包這件事，應該要宣揚給他們全家族的人知道」、「連小孩紅包也要，這小姑缺很大」、「連小孩紅包也要A，是多窮啊」。

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