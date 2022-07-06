西安爆BA.5本土案例！火車站湧現人潮　民眾拖行李趁管控前離開

▲西安火車站大批乘客排隊離開。（圖／翻攝自極目新聞）

記者鄭思楠／綜合報導

陝西省會西安市本土疫情再起，今天起將臨時性管控7天。官方確認本波疫情為Omicron變種病毒BA.5.2分支。5日晚，有網友在社交平台發布影片稱，西安火車站有大量乘客排隊候車離開。影片顯示，西安火車站廣場乘客排起了長長的隊。

據《極目新聞》報導，7月5日下午，西安市疫情防控新聞發布會宣布通報，經專家研判，西安市疫情防控指揮部決定自7月6日零時起，在全市實行7天臨時性管控措施。

7月6日凌晨0時許，西安火車站仍有乘客在火車站廣場等待，與網傳影片相比，候車排隊的乘客少了很多。在西安火車站北廣場上賣快餐的一名商販表示，晚上七八點鐘的時候乘客很多，多數都是剛剛放假的大學生和遊客，但11點之後人就少多了。

在火車站的地下停車場，一輛剛到的計程車上下來4名學生模樣的女孩，她們透露是西安某高校的學生，今天學校提前放假，買的都是6日凌晨的火車票。

▲乘客在現場等待。（圖／翻攝自極目新聞）

在西安火車站北廣場上，西安某大學的陳同學（化姓）表示，他本來訂的是5日晚上11點的火車票，因為晚上排隊太久，錯過了時間，已經改簽了6日凌晨4點的火車票。目前，陳同學還在西安火車站北廣場附近繼續等待。另一名大學生許同學則表示，他所在的學校將於6日起開始封閉管理，期間不進不出，計劃5日晚離校的學生速度收拾行李離校。

來自西安某大學的李同學（化姓）也表示，學校已經放假，學校的考試也推遲了，所以買了今晚的火車票返回家鄉。

在西安火車站售票大廳，還有部分乘客正在排隊辦理購票和退改簽業務，一名帶著女兒來西安遊玩的女士稱，她本來計劃今晚離開，但沒有買到票，只能回之前的酒店再住一晚。在現場，像她一樣滯留的旅客還有不少。

在南廣場，2名在西安某學院上大二的同學表示，他們下午4點鐘左右接到可以離校的通知，立馬就在手機軟體上買了回家的車票，但他們沒有買到當晚的車票，一人買到了6日早上7點鐘左右的車票，一人買到6日上午10點鐘的車票，他們打算在候車廳將就一晚。他們說，也有少數同學沒有離校，但接下來7天只能在學校封閉管理。