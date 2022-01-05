西安孕婦核酸過期不能入院！　門口等2hrs大出血「8個月胎兒流產」

記者蔡儀潔／綜合報導

大陸陝西西安自上月23日封城後，先後出現「居民斷糧」、「女生買不到衛生棉」等狀況。近日再發生一名孕婦因核酸問題無法入院，在醫院門外足足等了2個小時，最後大出血、8個月嬰兒流產，引發熱議。

▲孕婦腳下已經流了一灘血。（圖／翻攝自秒拍）

據《沸點視頻》報導，孕婦家屬4日在網路發文，稱自己的小阿姨1日肚子痛卻打不通120，隨後打110報警電話才被送醫。

文內指出，懷孕的小阿姨於晚間8時許抵達西安高新醫院，卻因核酸陰性結果「過期4小時」而無法入院，一直等到晚上10時許，在門口等待期間，小阿姨大出血，最終8個月的嬰兒流產。

▲涉事醫院。（圖／翻攝自秒拍）

現場畫面顯示，該名孕婦艱難坐著，血順著椅子和褲子流下來，地上全是血，令人怵目驚心。貼文最後感嘆，「太無助了，難道死板的管控不應該為生命讓路嗎。」

▲貼文內容。（圖／翻攝自秒拍）

事情發生後，陝西婦聯回應稱，目前已上報領導，權益部應正在瞭解調查。事情在網路掀起熱議，網友紛紛怒罵，「那孕婦別說核酸過了時間，哪怕是確診病例也要立刻安排入院準備生產啊，緊急通道呢？沒有嗎？」、「似乎有了新冠疫情，其他疾病就不存在了，西安真是個神奇的地方」、「上報領導是要幹啥？領導不說話不知道咋做事？還是追查誰發出的帖子？」、「8個月的嬰兒啊，還管什麼核酸？？？」。

也有網友指出，「西安地鐵、衛生巾事件、孕婦事件，西安，似乎是一個向來對女性不太友好的城市，歷史上的長安有多麼包容女性，現在的西安就有多麼輕視。西安，現在還遠遠配不上『長安』這個名字的重量。 」