大陸增本土確診116例　西安累計1856人染疫「進入總攻階段」

▲西安封城超過2周。（圖／視覺中國）

記者蔡儀潔／綜合報導

大陸6日新增174例確診，本土佔116例，其中陝西西安市有57例、河南56例、浙江3例。西安市6日下午的疫情防控新聞發佈會指出，西安本輪疫情累計1856人確診，疫情防控已進入「攻堅拔寨」推進社會面清零的總攻階段。

據大陸國家衛健委消息，5日新增確診病例174例。境外輸入病例58例，分別是上海24例、天津9例、廣東9例、廣西4例、遼寧2例、河南2例、湖南2例、北京1例、浙江1例、福建1例、湖北1例、四川1例、雲南1例），含5例由無症狀感染者轉為確診病例。

本土病例共有116例，分別是陝西57例，均在西安市；河南56例，其中許昌市28例、鄭州市26例、洛陽市1例、固始縣1例；浙江3例，其中寧波市2例、金華市1例，含21例由無症狀感染者轉為確診病例。無新增死亡病例。新增疑似病例6例，均為上海境外輸入病例。

▲西安封城現況。（圖／視覺中國）

6日的西安疫情防控新聞發佈會指出，隨著管控措施的進一步落實落細，西安來自集中隔離人員病例比例逐步提高，社會層面檢出病例比例逐步下降，疫情總的趨勢呈現下降態勢，前期防控成效顯現，但仍處於防控工作的攻堅期，「陝西省疫情防控已進入攻堅拔寨推進社會面清零的總攻階段。」

《人民日報》今（7）早發文指出，堅持「動態清零」是一種有效的防控策略，「動態清零」不是「零感染」，而是在常態化防控階段要最大限度早發現、早診斷、早隔離、早治療，堅決防止出現疫情社區持續傳播。

文章強調，必須堅持「動態清零」不動搖，在「科學精準」上下更大功夫，疫情發現一起就徹底撲滅一起。