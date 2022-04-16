解封不到3個月！西安宣布「臨時社會面管控4天」　強調不是封城

▲西安市民接受核酸檢測。（圖／視覺中國）

記者蔡儀潔／綜合報導

陝西西安市今年1月24日才解除32天的封城，近日再面臨Omicron變種株來襲，截至15日下午6時，累計發現本土陽性感染者43例。當局繃緊神經，15日晚間宣佈實施「臨時社會面管控4天」，全市人員非必要不外出。

▲西安實施社會面管控。（圖／視覺中國）

西安市15日晚間發布《為降低交叉感染風險 我市實行臨時社會面管控》通報，稱截至15日下午6時，累計發現本土陽性感染者43例，其中社會面發現5例，最近1例社會面病例為4月13日發現。

通報指，經綜合研判，決定從4月16日0時至19日24時，實行臨時性管控措施，在盡量不影響社會正常生產生活秩序的前提下，進一步減少人員流動，降低交叉感染風險，爭取早日實現社會面動態清零。

通報要求，全市小區（村）、單位人員非必要不外出，一般在小區內活動，小區實行「一門進出」，安排專人、志願者24小時值守，人員出入必須落實掃碼、測溫、登記、戴口罩等措施；大型綜合性商場、公眾娛樂休閒場所等暫停開放；全市餐飲暫停內用。

另外，全市管控公共交通，降低上座率；嚴控人員聚集，暫不舉辦大型會議、各類線下培訓，嚴控群體性活動；進一步加強外防輸入措施，要在抵達前24小時向目的地社區（村）、工作單位或所住酒店報備，抵達後主動配合落實核酸檢測、健康監測等防控措施。

對於外界「又封城了」的擔憂，西安疫情防控指揮部有關負責人今（16）早強調，臨時社會面管控「不是封城」，是在不影響正常生產生活秩序的前提下，進一步減少人員流動，降低交叉感染風險。

該負責人表示，市民群眾在落實掃碼、測溫、登記、戴口罩措施後可以正常出入，與居民生活密切相關的超市、便利店、農貿市場、醫療機構正常營業，「臨時管控措施時間為4天，用最短的時間、最快的速度撲滅疫情「火星」，爭取早日實現社會面動態清零。」