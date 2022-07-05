無緣台東縣長提名　賴坤成悲嘆民進黨太殘忍：孤臣無力可回天

▲前立委賴坤成。（資料照／記者屠惠剛攝）

記者呂晏慈／台北報導

備戰2022地方選舉，民進黨選舉對策委員會今（5日）建議徵召英系立委劉櫂豪參選台東縣長，將在明（6日）正式提名。不過，強力爭取提名的前立委賴坤成接受《ETtoday東森新媒體》訪問時悲嘆，「孤臣無力可回天」，劉櫂豪在台東已經是第六度參選，民眾看到無感、甚至反感，「就看著他6連敗吧！」

賴坤成今天親赴總統蔡英文官邸，希望列席選對會表達意見，不過最終只將一份「愛的美敦」送入官邸內。

賴坤成會後受訪說，「孤臣無力可回天」，他苦口婆心分析台東選戰情勢，已經有多少支持者民眾表達，希望不要徵召劉櫂豪參選，因為劉已經選了太多次，「選到臭酸」，選民只是無感甚至反感。他嘆息說，自己不放棄任何機會，但既然決定權不在自己，「如果早就決定，就早點提名嘛！不要讓我們還抱持希望，花時間、金錢、動員這麼多人，這對我們來講太殘忍了！」

賴坤成直言，如果劉櫂豪參選是會當選的，他也樂觀其成，但是縣長連續選太多次，連帶可能衝擊縣議員、鄉鎮市民代表、市長選情，民進黨推出「母雞」應該能夠帶動「小雞」，然而，他認爲劉櫂豪反而可能成為「壓死小雞」的大力量。

至於下一步是否可能脫黨參選或其他規劃，賴坤成說，他已經辭去台灣中小企業聯合輔導基金會董事長職務，不可能接受慰留，「等我休息一陣子再看看吧」。

▲民進黨立委劉櫂豪。（資料照／記者湯興漢攝）