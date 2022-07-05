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快訊／第六度參選台東縣長！　劉櫂豪獲民進黨提名：再艱困都要勇往直前

▲▼總統府發言人Kolas Yotaka在父親離世後，回憶父親過去種種，出版「愛是一條線」新書來懷念父親。新書發表記者會上，副總統賴清德、和碩聯合董事長童子賢、立委劉櫂豪、天主教台北教區總主教鍾安住及台灣基督教長老教會總幹事陳信良等應邀上台致詞祝福。（圖／記者湯興漢攝）

▲立委劉櫂豪。（圖／記者湯興漢攝）

記者杜冠霖／綜合報導

備戰2022地方選舉，民進黨選舉對策委員會今（5日）晚間拍板，建議徵召立委劉櫂豪參選台東縣長，這已是劉自2005年以無黨籍身份參與台東縣長選舉以來，第六度參選台東縣長。劉櫂豪表示，從政治的板塊來講，一般認為台東對民進黨來說是艱困選區，「但是再怎麼艱困，也都要有人在那塊土地上，持續不斷經營。」

劉櫂豪指出，選對會依據民調及各項條件，挑選一位最有勝選希望、最恰當的候選人，這是對台東鄉親負責任的態度。「我勇於承擔起這個責任，並率領所有的黨公職人員共同來打年底這場美好的選戰。在這個過程當中即便是有不同的意見想法，每一個人都很重要，我們也非常肯定每一個人在各自不同崗位上的努力以及付出。」

劉櫂豪表示，過去自己曾經參選過5次的台東縣長選舉，難免會有人以此為嘲諷，或攻擊。但相信有更多的台東鄉親肯定我們在這樣艱困的環境當中，仍然勇往直前，而且確實為台東這塊土地帶來改變的希望與力量。人的一生當中對為自己心愛的土地勇往直前，是一件美好的事情，「我們會秉持長久以來努力的正向力量，在年底的選舉，繼續為我們台東縣的好朋友提供一個新的希望、新的力量、新的方向。」

民進黨規劃6日召開中執會，會中將正式提名立委黃秀芳參選彰化縣長、總統府副秘書長李俊俋參選嘉義市長；總統府發言人Kolas Yotaka花蓮縣長、立委劉櫂豪參選台東縣長，若討論順利，並於中執會後召開提名記者會。

台東縣長方面，綠營原先呈現立委劉櫂豪、前立委賴坤成二搶一的局面，但普遍認為劉櫂豪出線的機會較高，而賴坤成日前也在臉書發文感嘆，真心換絕情、無力可回天，「就讓他去創紀錄六度參選吧！」不免讓外界聯想，是不是民進黨已經拍板此案，若由劉櫂豪出線，將是他與現任縣長饒慶鈴第三度對決。

賴坤成4日批評，劉櫂豪已經五度參選台東縣長，而且票數一次比一次還少，「縣長、立委都是他輪流在選，每次都吃碗內、看碗外」，他要求劉櫂豪把立委做好做滿，不要成為壓死小雞的力量。劉櫂豪則回應，這不是個人與個人之間的問題，同事之間大家還是要團結一致，才是勝選最重要的關鍵。

而此次要競選連任的國民黨籍縣長饒慶鈴，2012年立委選舉時就曾敗給綠營參選人劉櫂豪，在6年後的台東縣長選戰同樣面對劉櫂豪，成功囊括近6成選票，以2萬票之差完成甜蜜復仇。

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