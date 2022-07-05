快訊／第六度參選台東縣長！　劉櫂豪獲民進黨提名：再艱困都要勇往直前

▲立委劉櫂豪。（圖／記者湯興漢攝）



記者杜冠霖／綜合報導

備戰2022地方選舉，民進黨選舉對策委員會今（5日）晚間拍板，建議徵召立委劉櫂豪參選台東縣長，這已是劉自2005年以無黨籍身份參與台東縣長選舉以來，第六度參選台東縣長。劉櫂豪表示，從政治的板塊來講，一般認為台東對民進黨來說是艱困選區，「但是再怎麼艱困，也都要有人在那塊土地上，持續不斷經營。」

劉櫂豪指出，選對會依據民調及各項條件，挑選一位最有勝選希望、最恰當的候選人，這是對台東鄉親負責任的態度。「我勇於承擔起這個責任，並率領所有的黨公職人員共同來打年底這場美好的選戰。在這個過程當中即便是有不同的意見想法，每一個人都很重要，我們也非常肯定每一個人在各自不同崗位上的努力以及付出。」

劉櫂豪表示，過去自己曾經參選過5次的台東縣長選舉，難免會有人以此為嘲諷，或攻擊。但相信有更多的台東鄉親肯定我們在這樣艱困的環境當中，仍然勇往直前，而且確實為台東這塊土地帶來改變的希望與力量。人的一生當中對為自己心愛的土地勇往直前，是一件美好的事情，「我們會秉持長久以來努力的正向力量，在年底的選舉，繼續為我們台東縣的好朋友提供一個新的希望、新的力量、新的方向。」

民進黨規劃6日召開中執會，會中將正式提名立委黃秀芳參選彰化縣長、總統府副秘書長李俊俋參選嘉義市長；總統府發言人Kolas Yotaka花蓮縣長、立委劉櫂豪參選台東縣長，若討論順利，並於中執會後召開提名記者會。

台東縣長方面，綠營原先呈現立委劉櫂豪、前立委賴坤成二搶一的局面，但普遍認為劉櫂豪出線的機會較高，而賴坤成日前也在臉書發文感嘆，真心換絕情、無力可回天，「就讓他去創紀錄六度參選吧！」不免讓外界聯想，是不是民進黨已經拍板此案，若由劉櫂豪出線，將是他與現任縣長饒慶鈴第三度對決。

賴坤成4日批評，劉櫂豪已經五度參選台東縣長，而且票數一次比一次還少，「縣長、立委都是他輪流在選，每次都吃碗內、看碗外」，他要求劉櫂豪把立委做好做滿，不要成為壓死小雞的力量。劉櫂豪則回應，這不是個人與個人之間的問題，同事之間大家還是要團結一致，才是勝選最重要的關鍵。

而此次要競選連任的國民黨籍縣長饒慶鈴，2012年立委選舉時就曾敗給綠營參選人劉櫂豪，在6年後的台東縣長選戰同樣面對劉櫂豪，成功囊括近6成選票，以2萬票之差完成甜蜜復仇。