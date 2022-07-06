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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

民進黨中執會今徵召黃秀芳、劉櫂豪　雙北提名再等等

▲▼黃秀芳 劉櫂豪 Kolas Yotaka。（合成圖／ETtoday資料照）

▲民進黨立委黃秀芳（左）、劉櫂豪（右）。（合成圖／ETtoday資料照）

記者呂晏慈／台北報導

佈局2022九合一選戰，民進黨中執會今（6日）將正式提名立委黃秀芳參選彰化縣長、總統府副秘書長李俊俋參選嘉義市長、立委劉櫂豪參選台東縣長、總統府發言人Kolas Yotaka參選花蓮縣長。至於外界高度關注的雙北提名，據了解，估最快將在下週三（13日）處理提名事宜。

民進黨選對會分別在上週及昨天拍板，建議徵召黃秀芳為彰化縣長候選人、李俊俋為嘉義市長候選人、劉櫂豪為台東縣長候選人、Kolas Yotaka為花蓮縣長候選人，並提交中執會，進行徵召提名作業。

面對彰化縣長選戰，民進黨內原本包括前縣長魏明谷、前彰化市長邱建富均表態有意爭取提名，而在選對會多次徵詢下，魏、邱兩人願意支持「團結勝選、贏回彰化」，最終選對會建議徵召現任立委黃秀芳，對戰尋求連任的彰化縣長王惠美；在嘉義市選舉方面，由於地方呼聲最高的英系立委王美惠表態婉拒參選，選對會後拍板徵召曾任兩屆立委、但在本屆初選落敗的李俊俋，迎戰尋求連任的嘉義市長黃敏惠。

花東地區方面，出身花蓮玉里阿美族部落的Kolas Yotaka始終被視為參選花蓮縣長的「強棒」，將與爭取連任的花蓮縣長徐榛蔚正面對決，她日前受訪時也直言，艱困不代表不可能，並不認為自己是「炮灰」；至於台東縣部分，儘管前立委賴坤成積極爭取提名，選對會仍建議徵召英系立委劉櫂豪角逐台東縣長，這已是他第六度參選縣長，將對上昔日的競爭對手、台東縣長饒慶鈴。

▲▼總統府副秘書長李俊俋。（圖／記者李毓康攝）

▲總統府副秘書長李俊俋。（資料照／記者李毓康攝）

▲▼總統府發言人Kolas Yotaka。（圖／記者湯興漢攝）

▲總統府發言人Kolas Yotaka。（資料照／記者湯興漢攝）

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