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快訊／民進黨選對會拍板：Kolas挑戰花蓮、劉櫂豪再戰台東縣

▲▼黃秀芳 劉櫂豪 Kolas Yotaka。（合成圖／ETtoday資料照）

▲劉櫂豪（左）與Kolas Yotaka（右）。（合成圖／ETtoday資料照）

記者呂晏慈、陶本和／台北報導

備戰2022地方選舉，民進黨選舉對策委員會今（5日）晚間拍板，建議徵召總統府發言人Kolas Yotaka參選花蓮縣長，立委劉櫂豪參選台東縣長，這已是劉自2005年以無黨籍身份參與台東縣長選舉以來，第六度參選台東縣長。民進黨中執會預計明（6日）處理提名事宜。

民進黨今天晚間說明，民進黨選對會今晚召開會議，選對會一致同意，建議徵召Kolas Yotaka為花蓮縣長候選人、劉櫂豪為台東縣長候選人，併同彰化縣長候選人黃秀芳、嘉義市長候選人李俊俋，提交明天中執會，進行徵召提名作業。

民進黨主席、總統蔡英文表示，長期以來，花蓮縣與台東縣都是民進黨艱困選區，但艱困不代表不可能，因此，經過選對會完整討論，一致認為民進黨必須提名最強候選人，展現負責任的態度，爭取更大的支持，翻轉台東、榮耀花蓮；而會議的討論中，蔡英文也肯定賴坤成同志對台東的熱情與鬥志。

民進黨表示，蔡英文並對Kolas Yotaka、劉櫂豪兩位同志充滿期許，期待兩位優質強棒，帶著中央及地方豐富的歷練，抱著為故鄉服務做事的熱情全力以赴，尤其，愈是艱困的選區，前進的腳步愈要堅定，主席期許花東並肩作戰，全黨團結一致，化不可能為可能，劃下新的歷史奇蹟。

民進黨秘書長林錫耀則表示，截至目前，民進黨已經提出16位縣市長候選人，選對會都是以推出最強、最有勝選可能的候選人為考量，以「中央執政好成績、地方推薦好人才」為目標，按部就班完整佈局，至於尚未提名的縣市部分，選對會將進行進一步徵詢後，再行召開會議討論。

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