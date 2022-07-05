台南應用科技大學新校長出爐　楊正宏8月1日將上任

▲前教育部電算中心主任、現任國立高雄科技大學講座教授楊正宏，獲台南應用科技大學董事會遴選通過與教育部核定，將於8月1日起上任校長。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

前教育部電算中心主任、現任國立高雄科技大學講座教授楊正宏，獲台南應用科技大學董事會遴選通過與教育部核定，即將於8月1日起上任台南應用科技大學第十二任校長。

董事長黃基正表示，大學是育才的最後一哩路，為培育出符合社會趨勢需求的人才，董事會責無旁貸，一定要為學校遴選最優秀的校長來主持校務。

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新任校長楊正宏教授，為美國北達科塔州州立大學資訊科學系博士，名列「終身科學影響力排行榜」（1960-2020）暨2020年度全球前2％頂尖科學家，曾任教育部電算中心主任、教育部顧問室顧問、國立高雄應用科技大學校長、稻江科技暨管理學院校長；曾榮獲中國工程師學會傑出工程教授獎、中國工業職業教育學會傑出人員行政金鐸獎、研究金鐸獎、中國電機工程學會傑出工程教授獎、中華民國技職教育學會技職教育傑出成就獎，及教育部所屬機關優秀教育人員等，並曾獲頒英國工程及技術學會會士、中國工程師學會會士，學經歷豐富，深受各界肯定。

服務於技職體系學校近30年的時間，楊正宏校長瞭解技職教育肩負培育具備實作力、創新力、就業力及國際移動力之優質專業技術人才的使命，認為要因應產業結構快速變遷，作好適應生存和發展的準備，鼓勵學生從『做中學，學中做』領悟理論與實務，降低學用落差，方能達到「畢業即就業」，無縫接軌產業。

楊正宏校長一直秉持「教育無他，唯愛與榜樣」的態度投入教育志業，來到以應用務實為本的台南應用科技大學，在董事會的全力支持之下，將推動「務實、宏觀、新典範」治校理念，在歷任校長與教職員同仁奠定之基礎上，持續帶動該校多元特色發展，以創新教學模式貼合產業求新求變趨勢，落實學生用手思考、用心實習，學思並重、知行一致，並回應國家教育及產業發展需求、創造學校價值，期許台南應用科技大學成為技職教育新典範。