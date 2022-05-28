花蓮溪出海口逾20隻野鳥暴斃　檢驗結果出爐...確認感染H5N1

▲▼花蓮縣動植物防疫所於花蓮溪出海口附近巡查及進行消毒作業。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

近日花蓮溪出海口有異常鳥類死亡，死亡鳥類約20餘隻，鳥種以黑腹燕鷗為主，少部分見有蒙古鴴及鐵嘴鴴。花蓮縣動植物防疫所將死亡檢體送農委會家畜衛生試驗所檢驗，並指示農業處加強巡視發現鳥類死亡的沙丘灘地，並於附近進行環境消毒。

農業處長陳淑雯說明，死亡檢體經送農委會家畜衛生試驗所檢驗，結果27日出來，為禽流感H5N1，屬於高病原性，而該病毒株在國內監測主要為野鳥發現。陳淑雯補充，該病毒株雖為高病原性，尚無會傳染給人之疑慮，也非國內養禽場曾發生的禽流感病毒株H5N2，請民眾勿過於擔心。

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針對此次野鳥檢驗出高病原性禽流感病毒，花蓮縣長徐榛蔚表示，動物防疫工作應料敵從寬、禦敵從嚴。責請農業處加強相關防疫監測工作，協助農友提升養禽場的自衛防疫工作，也請民眾切勿過度擔憂。無論面對任何病菌，勤洗手消毒仍是保護自我及家人的第一要務。

農業處長陳淑雯表示，國內針對禽流感每年均有在進行採樣監測，經統計，花蓮縣去年配合中央採樣監測8場次，結果均為陰性；今年的例行性監測工作仍在持續進行當中。去年輔導縣養禽場自主消毒及提供消毒場次共計1131場次、辦理禽流感防疫宣導會4場次，計845人次參與。今年輔導本縣養禽場自主消毒及提供消毒場次目前已有275場次。



花蓮縣動植物防疫所長周黃得榮說明，家禽流行性感冒（Avian Influenza；簡稱禽流感AI）依毒力強弱可分為高病原性與低病原性兩類。該病毒表面抗原蛋白區具有H抗原(Hemagglutinin，血球凝集素；15種)及N抗原（Neuraminidase，神經胺酸脢；9種），故常可見許多以H和N不同組合之病毒亞型（例如H5N1、H9N2、H7N7……等）。此次檢驗出之病毒株為H5N1，經參資料顯示，該病毒株主要在國內野外監測野鳥時常見，但目前並不是在國內養禽場發生的主要型別。

▲協助養雞戶進行場域周圍消毒。

縣府指出，此次戶外野鳥檢驗出高病原性禽流感，縣府除了派員於現地進行消毒外，於案地附近也加強巡查，目前並未再發現有死亡鳥隻。也請民眾勿擔心，此次檢驗出的病毒株為H5N1，非國內養禽場曾發生的禽流感病毒株H5N2。

花蓮縣政府目前配合中央動物防疫工作，針對案地半徑五公里內之養禽戶進行加強訪視並協助場域周邊消毒，同時也提供消毒藥劑給養禽戶提升場內自衛防疫消毒工作。民眾如在戶外有發現禽鳥異常死亡情形，請切勿隨意碰觸，並請儘速通報花蓮縣動植物防疫所03-8227431。

