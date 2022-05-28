　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

花蓮溪出海口逾20隻野鳥暴斃　檢驗結果出爐...確認感染H5N1

▲▼花蓮縣動植物防疫所於花蓮溪出海口附近巡查及進行消毒作業。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

▲▼花蓮縣動植物防疫所於花蓮溪出海口附近巡查及進行消毒作業。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

近日花蓮溪出海口有異常鳥類死亡，死亡鳥類約20餘隻，鳥種以黑腹燕鷗為主，少部分見有蒙古鴴及鐵嘴鴴。花蓮縣動植物防疫所將死亡檢體送農委會家畜衛生試驗所檢驗，並指示農業處加強巡視發現鳥類死亡的沙丘灘地，並於附近進行環境消毒。

農業處長陳淑雯說明，死亡檢體經送農委會家畜衛生試驗所檢驗，結果27日出來，為禽流感H5N1，屬於高病原性，而該病毒株在國內監測主要為野鳥發現。陳淑雯補充，該病毒株雖為高病原性，尚無會傳染給人之疑慮，也非國內養禽場曾發生的禽流感病毒株H5N2，請民眾勿過於擔心。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼花蓮縣動植物防疫所於花蓮溪出海口附近巡查及進行消毒作業。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

針對此次野鳥檢驗出高病原性禽流感病毒，花蓮縣長徐榛蔚表示，動物防疫工作應料敵從寬、禦敵從嚴。責請農業處加強相關防疫監測工作，協助農友提升養禽場的自衛防疫工作，也請民眾切勿過度擔憂。無論面對任何病菌，勤洗手消毒仍是保護自我及家人的第一要務。

▲▼花蓮縣動植物防疫所於花蓮溪出海口附近巡查及進行消毒作業。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

農業處長陳淑雯表示，國內針對禽流感每年均有在進行採樣監測，經統計，花蓮縣去年配合中央採樣監測8場次，結果均為陰性；今年的例行性監測工作仍在持續進行當中。去年輔導縣養禽場自主消毒及提供消毒場次共計1131場次、辦理禽流感防疫宣導會4場次，計845人次參與。今年輔導本縣養禽場自主消毒及提供消毒場次目前已有275場次。
 
花蓮縣動植物防疫所長周黃得榮說明，家禽流行性感冒（Avian Influenza；簡稱禽流感AI）依毒力強弱可分為高病原性與低病原性兩類。該病毒表面抗原蛋白區具有H抗原(Hemagglutinin，血球凝集素；15種)及N抗原（Neuraminidase，神經胺酸脢；9種），故常可見許多以H和N不同組合之病毒亞型（例如H5N1、H9N2、H7N7……等）。此次檢驗出之病毒株為H5N1，經參資料顯示，該病毒株主要在國內野外監測野鳥時常見，但目前並不是在國內養禽場發生的主要型別。

▲▼花蓮縣動植物防疫所於花蓮溪出海口附近巡查及進行消毒作業。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

協助養雞戶進行場域周圍消毒。

縣府指出，此次戶外野鳥檢驗出高病原性禽流感，縣府除了派員於現地進行消毒外，於案地附近也加強巡查，目前並未再發現有死亡鳥隻。也請民眾勿擔心，此次檢驗出的病毒株為H5N1，非國內養禽場曾發生的禽流感病毒株H5N2。

花蓮縣政府目前配合中央動物防疫工作，針對案地半徑五公里內之養禽戶進行加強訪視並協助場域周邊消毒，同時也提供消毒藥劑給養禽戶提升場內自衛防疫消毒工作。民眾如在戶外有發現禽鳥異常死亡情形，請切勿隨意碰觸，並請儘速通報花蓮縣動植物防疫所03-8227431。
 

►「安瓶保養」買一送一，不傷荷包養出水煮蛋肌！

ET快訊
20兒童重症「半數有腦炎」　專家解析腦病變機制：有8症狀小心
下個月開邊境！陳時中曝「2大考量」：很快就要宣布
5人住防疫旅館「擠1房喝酒開趴」！　要賠飯店152萬
快訊／大漢橋連環撞！4車撞一團　車流回堵塞爆
快訊／郭彥均轉傳「很多孩子走了」　陳時中：最高罰300萬
快訊／高雄知名景點驚傳溺水！　國中生被救起無呼吸心跳
住院數首次比出院少「空床率達43.2%」　陳時中：新制減輕急
中重症+408！7歲男童「抽搐15分鐘、眼神偏右」腦炎住加護
「6類族群」免費發快篩　約81萬人受惠
快訊／今增127死！再增2男童「腦水腫、腦腫瘤」重症亡
快訊／今本土+80835！　各縣市確診分佈曝
快訊／今增127死！　本土+80835例「73%快篩陽確診」
LIVE／「下月開邊境」將公布放寬政策　陳時中最新說明
預測時事抽名牌鍋具！「全民神預測」好評延長

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

雲林增購3萬6千劑唾液快篩　每人2劑預計6／2前發完

雨彈來襲！氣象局發布大雨特報　1縣市防雷擊強陣風

20兒童重症「近半數有腦炎」　專家解析腦病變機制：注意8大前驅症狀

下個月開邊境！陳時中曝「2大考量」：很快就要宣布

竹市+1759！1457名5歲兒童完成疫苗注射　下周施打BNT須先預約

莫納皮拉韋「新簽約20多萬人份」　陳時中：6／10前陸續供貨

郭彥均稱「很多孩子走了」被查辦！陳時中：不實炒作最高罰300萬

首次出院數＞住院「空床率達43.2%」　陳時中：新制減輕急診壓力

新冠口服藥很夠！陳時中：儲備量還可供「增加500萬人染疫」

中重症+408再破紀錄！7歲男童「抽搐15分鐘、眼神偏右」腦炎住加護

柯基失控「圈鼻子挑戰」　衝刺後全戳歪超呆萌❤

安珀赫德泣訴「人人都想殺了我！」　強尼戴普女律師怒譙她「騙人精」

強尼戴普神隊友+1！作證想出名？　前狗仔「靠邏輯」電翻安珀律師

徐凱希確診早無奈遭獵巫　網友私訊開罵...委屈：確診者沒有錯

剪壞反骨正妹？髮型師Andy雪恥　「免費改造紀卜心」成果驚呆網

趙小僑安胎天天忍痛「往肚皮打針」　「一天抽3次血」過產檢大魔王關卡

孤輪哥突下車「打空氣拳」　騎士拉轉一聲被狂瞪12秒

柯文哲兒子染疫昏倒　陳佩琪急打119送醫

突告知狗：要去見爺奶！牠聽懂興奮狂嚶等不及

安全帽戴反考機車駕照　釣出一票苦主：我快笑死

雲林增購3萬6千劑唾液快篩　每人2劑預計6／2前發完

雨彈來襲！氣象局發布大雨特報　1縣市防雷擊強陣風

20兒童重症「近半數有腦炎」　專家解析腦病變機制：注意8大前驅症狀

下個月開邊境！陳時中曝「2大考量」：很快就要宣布

竹市+1759！1457名5歲兒童完成疫苗注射　下周施打BNT須先預約

莫納皮拉韋「新簽約20多萬人份」　陳時中：6／10前陸續供貨

郭彥均稱「很多孩子走了」被查辦！陳時中：不實炒作最高罰300萬

首次出院數＞住院「空床率達43.2%」　陳時中：新制減輕急診壓力

新冠口服藥很夠！陳時中：儲備量還可供「增加500萬人染疫」

中重症+408再破紀錄！7歲男童「抽搐15分鐘、眼神偏右」腦炎住加護

兄弟一球員快篩陽　呂彥青今歸隊牛棚待命

雲林增購3萬6千劑唾液快篩　每人2劑預計6／2前發完

安珀赫德慌了！「9人陪審團選邊站」對她真實反應曝光　心機1招急拉票

膽小浪貓認識新同伴！見面就成麻吉　「飽滿2粒」卻吸走全網注意

每日更新隱藏版！屏東大啖日本空運關東煮　明太子豪氣拌入烏龍麵

楊丞琳倒吊唱歌「微血管爆裂」！揭9年前演唱會內幕：整臉佈滿紅點

雨彈來襲！氣象局發布大雨特報　1縣市防雷擊強陣風

20兒童重症「近半數有腦炎」　專家解析腦病變機制：注意8大前驅症狀

夫妻分居還示愛老婆堂妹　夫辯：只是「市調」自己有沒人要

疫情不衝擊企業Q2徵才　65％有意開缺、71％依原計畫調薪

搭公車忘情擺臀！他左右磨蹭下秒「整根含住」...網驚：整個進去耶

生活熱門新聞

接體員大師兄回火葬場支援2周　網友曝光真面目

滷味闆娘怒「太多人外送騙餐

快訊／今暴增127死「再創新高」　本土+80835

「很多孩子走了」是操作？19個粉專同時發文

半夜1:00經過診所　驚見「兒童BNT已在排」

雨神終於離開　今明「熱如盛夏」上看34℃

女友胸前刺阿公　他嘿咻見「深情凝視」崩潰

1品項回歸好市多　會員歡呼：終於等到了！

她逛好市多「婆婆堅持要跟」！原因曝光感動萬人

今增127死！再增2男童「腦水腫、腦腫瘤」重症亡

郭董神機被逆轉！宅神「才測Ct值27.7」　PCR結果尷尬了

「陳時中1句話」PTT嗨喊日本見：就下週啦

基隆愛三路麥當勞突然宣布「結束營業」

王心凌《愛你》翻紅　網狂刷1句歌詞有聲音

更多熱門

相關新聞

大貨車擦撞電動車　婦人下半身遭輾送醫不治

大貨車擦撞電動車　婦人下半身遭輾送醫不治

花蓮縣吉安鄉27日下午發生一起死亡車禍，1名68歲高姓婦人騎乘電動自行車遭同向的林姓駕駛的砂石車擦撞，高姓婦人傷重送醫急救仍回天乏術，林姓肇事駕駛經酒測無酒精反應，但由於事故路段禁行大貨車，大貨車違規部分，警方將依法開罰，至於詳細肇事原因，尚待釐清後依法究責。

台東線上教學持續到6/5　校園接種如期進行

台東線上教學持續到6/5　校園接種如期進行

雲林+1541創新高　9成快篩陽確診移工佔127例

雲林+1541創新高　9成快篩陽確診移工佔127例

確診者死亡報驗已針對相驗程序檢討確認

確診者死亡報驗已針對相驗程序檢討確認

雲林+1019！6歲重症兒狀況仍不穩定

雲林+1019！6歲重症兒狀況仍不穩定

關鍵字：

花蓮溪出海口鳥群集體死亡送驗出爐觸踫通報

讀者迴響

熱門新聞

朱芯儀乳癌切除！老公「曝最新病況」哭了：

女星墜河慘死大逆轉！爆「死前被逼賣身拍裸照」

福原愛掰了！「22歲台灣桌球正妹」超仙顏值紅爆PTT

強尼戴普、安珀赫德「延長加賽」

她被公公性侵　夫嗆：報警就離婚

現場「安珀警報」巨響打斷法庭

為何租屋大多「限女」？內行曝背後原因

接體員大師兄回火葬場支援2周　網友曝光真面目

律師酸安珀赫德：人生代表作

郭彥均慘了！蘇貞昌斥不實：要查辦

「要辦郭彥均，連我一起辦！」　她轟蘇貞昌

兒子沒錢付聘金！單親辣媽出手：把女方爸拿下

陽台見龜屍殼有咒文！他掀開傻眼

滷味闆娘怒「太多人外送騙餐

快訊／今暴增127死「再創新高」　本土+80835

更多

最夯影音

更多
柯基失控「圈鼻子挑戰」　衝刺後全戳歪超呆萌❤

柯基失控「圈鼻子挑戰」　衝刺後全戳歪超呆萌❤
安珀赫德泣訴「人人都想殺了我！」　強尼戴普女律師怒譙她「騙人精」

安珀赫德泣訴「人人都想殺了我！」　強尼戴普女律師怒譙她「騙人精」

強尼戴普神隊友+1！作證想出名？　前狗仔「靠邏輯」電翻安珀律師

強尼戴普神隊友+1！作證想出名？　前狗仔「靠邏輯」電翻安珀律師

徐凱希確診早無奈遭獵巫　網友私訊開罵...委屈：確診者沒有錯

徐凱希確診早無奈遭獵巫　網友私訊開罵...委屈：確診者沒有錯

剪壞反骨正妹？髮型師Andy雪恥　「免費改造紀卜心」成果驚呆網

剪壞反骨正妹？髮型師Andy雪恥　「免費改造紀卜心」成果驚呆網

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

東森寵物年中慶開跑囉！

東森寵物年中慶開跑囉！

消費滿千最高享13%回饋，還有寵點數百倍加碼抽！超多買一送一商品趕快來搶！

【寵物】海派大胃王

【寵物】海派大胃王

鮪魚季來囉！超過200款澎湃海味美食輕鬆選，毛毛商城滿額送150購物金，立即逛！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面