臭水溝驚見男浮屍！民眾伸手一撈「他突復活起身」　驚悚影片曝

▲熱心路人爬下水溝，才發現阿伯只是在「休息」。（圖／翻攝自YT／ITK-MEDIA NETWORK）



記者王佩翊／編譯

泰國曼谷一條骯髒的臭水溝日前被路過民眾發現，有一具疑似男性的屍體漂浮在水面上，且只露出一顆頭。大批民眾紛紛聚集在岸上討論，最後有一名膽大的路人便爬下水溝，企圖想將「屍體」撈上岸，怎知當他一伸手，「男屍」竟然瞬間站了起來。原來該名男子只是躺在水溝裡「閉眼冥想」，害現場民眾虛驚一場。

根據Oddity Central報導，有曼谷市民日前在路旁的大水溝發現一具「僵硬的屍體」漂浮在水面上，由於水溝裡都是爛泥與垃圾，因此僅能看到男子露出水面的頭部，無法看到他的軀幹與四肢。可怕景象隨即吸引大批民眾群聚，眾人也報警等待警方到場處理。

在警方趕往現場前，民眾不斷對著「屍體」大喊，以確保男子是否真的死亡，但是他都沒有反應。當眾人不知該如何是好時，一名大膽的年輕人隨即跳到臭水溝內，並且努力越過爛泥與漂浮的垃圾，試圖靠近「男屍」。

當他逐漸靠近後，用力伸手去撈對方的四肢，沒想到不管怎麼呼喊都沒有反應的男子，卻突然站起身，當場「復活」，眾人看到也超傻眼。事後該名男子聲稱，自己正在水溝中冥想。然而目擊民眾不滿表示，「當時大家都很擔心他，還不斷出聲呼喊，他卻沒有任何反應。」

老人隨後被扶出水溝，一輛前往現場支援的救護車則替他進行健康檢查，不過救護人員發現他神智清醒且健康狀況良好，因此就讓他直接回家，不過同時也勸他，下次要找個好一點的地方冥想。

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