猩猩「魔爪襲胸」雪乳辣妹！雙手揉捏+強吻　色瞇瞇偷笑

▲猩猩用力揉捏女遊客的胸部，還露出詭異燦笑。（圖／翻攝自YouTube）



記者王佩翊／編譯

國外一名女遊客日前到泰國曼谷的一間動物園遊玩，期間特地和園內的「明星動物」猩猩合照，怎知在合照過程中卻突然被猩猩從後方熊抱，猩猩的雙手更是緊緊地抓著她的胸部，隨後也親吻了她的臉頰。相關影片流傳到網路上後，隨即引發熱議，在此之前就曾經多次有遊客被猩猩襲胸，因此也有網友懷疑，是否是園方故意訓練，藉此引發話題。

根據《紐約郵報》報導，一名女性遊客6月下旬到曼谷的一間野生動物園，當天她興奮地坐在鞦韆上和猩猩合照，沒想到猩猩卻突然伸出雙手「襲胸」，甚至還揉捏數下，之後更露出「猥褻笑容」，並強吻女遊客臉頰後才離開。整個過程都被一旁的遊客拍下，並上傳至網路。

儘管猩猩的舉動讓女遊客感到詫異，但她自己也忍不住笑了出來。網友看到影片後紛紛表示，「工讀生出來」、「好想當猩猩」等。不過也有網友認為，猩猩的行為可能是被園方訓練過，藉此博得關注，吸引遊客。

事實上，在此之前就曾經多次傳出有女遊客在動物園與猩猩合照時，被襲胸和強吻，仔細查看相關影片也可以發現，猩猩們的拍照舉動與順序都差不多，因此更讓人懷疑是園方蓄意訓練的結果。

►20分鐘聽懂《Wow世界熱鬧什麼？》