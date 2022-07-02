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小馬可仕：中國是菲律賓最強有力的夥伴

▲▼菲律賓總統小馬可仕（Ferdinand Marcos Jr.）30日正式宣誓就職。（圖／路透）

▲菲律賓總統小馬可仕（Ferdinand Marcos Jr.）6月30日正式宣誓就職。（圖／路透）

文／中央社

菲律賓總統小馬可仕6月30日會見中國國家副主席王岐山時說，中國是菲律賓「最強有力的夥伴」。菲國政府高度重視菲中關係，願與中方攜手應對地區挑戰，推動雙邊關係上新台階。

小馬可仕（Ferdinand Marcos Jr.）就職，王岐山以中國國家主席習近平特別代表身分率團訪菲，出席就職典禮；美日代表分別為美國副總統賀錦麗（Kamala Harris）夫婿任德龍（Doug Emhoff）和日本外務大臣林芳正。

王岐山5月10日曾以習近平特別代表身分，出席韓國總統尹錫悅就職儀式。當時，任德龍和林芳正也分別代表美日兩國出席尹錫悅就職。

據中國外交部網站，王岐山向小馬可仕轉交習近平賀信。習近平信中祝賀小馬可仕就任菲律賓共和國總統，並表示願與小馬可仕一起，「從戰略高度和長遠角度把握好兩國關係發展大方向，續寫新時期中菲友好合作大文章，造福兩國和兩國人民」。

王岐山說：「總統先生及您的家族有著深厚的中國情緣，為推動中菲友好做了重大貢獻。中方始終把菲律賓放在周邊外交優先位置，期待同菲新政府一道，傳承友誼、增進互信、接續合作，推動中菲關係迎來新的『黃金時代』。」

▲▼中國國家副主席王岐山與菲律賓副總統薩拉．杜特蒂（Sara Duterte）。（圖／路透）

▲中國國家副主席王岐山代表出席菲律賓正副總統就職，與菲律賓副總統薩拉．杜特蒂（Sara Duterte）合照。（圖／路透）

王岐山還就中菲關係發展提出4點建議：堅持元首引領，為中菲關係把舵領航；堅持對接發展戰略，進一步培育新時期中菲務實合作新增長點；堅持妥處爭議，共同守護南海和平安寧，以及堅持弘揚國際公義，共同促進亞洲和平發展、世界公平正義和全人類福祉。

據中國外交部網站，小馬可仕「愉快地回憶了」1974年隨母親、前第一夫人伊美黛（Imelda Marcos）訪問中國時的情景，「表示菲中關係源遠流長，兩國人民相親相近」。

小馬可仕說：「中國是菲律賓最強有力的夥伴，睦鄰友好符合兩國人民的根本利益。」菲律賓新政府高度重視菲中關係，願更深度參與共建「一帶一路」，與中方攜手應對地區挑戰，推動雙邊關係再上新台階。

菲律賓前外長陸辛（Teodoro Locsin Jr.）6月23日宣布，在時任總統杜特蒂（Rodrigo Duterte）指示下，馬尼拉已全面終止與北京的南海油氣開發合作協商。目前無法得知小馬可仕是否將重啟協商。

小馬可仕5月下旬受訪時曾說，新政府「將持續以堅定的聲音與中國對話」。南海議題上，新政府不會允許任何「平方毫米」的菲律賓沿海海域權利被踐踏。

菲國外交部6月10日推文表示，因中國近期在仁愛暗沙（Second Thomas Shoal）非法捕魚、中國海警船緊隨盯梢進行人員輪替和補給任務的菲律賓船隻，以及設置浮筒和漁網堵住仁愛暗沙入口，馬尼拉再度向北京提出外交抗議。

馬尼拉當局於1999年將二戰時期的登陸艦馬德雷山號（Sierra Madre）擱淺到仁愛暗沙，並派遣士兵駐守，藉以主張實際控制，因此必須定期派船運送補給。

菲律賓外交部6月9日表示，逾百艘中國船隻於4月4日在牛軛礁（Whitsun Reef）及周邊海域非法作業，菲方已向北京提出外交抗議。

小馬可仕和王岐山昨天的會面未開放採訪。菲律賓官方的馬拉坎南宮廣播暨電視機構（RTVM）僅發布會面影片，未公布會談內容。

從影片可以看到菲律賓第一夫人露意絲（Louise Araneta-Marcos）、總統府文官長羅德里格斯（Victor Rodriguez）等人出席這場會面。

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