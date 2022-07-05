送行者火化大體買2張「幸運號」彩券　雙雙中獎獲999萬元

▲送行者Boonlua中大獎。（圖／翻攝《中國報》）

記者張靖榕／綜合外電報導

泰國一名殯葬禮儀師日前在火化大體時，遇到有人來販賣政府彩券，他買了2張數字最後是17的彩券，沒想到連中2張的頭彩，共得到1200萬元泰銖（約新台幣998.5萬元）。

馬來西亞《中國報》報導，泰國58歲的Boonlua在瑪哈泰寺擔任殯葬禮儀師，本月1日正在進行火化大體工作時，遇到有人兜售政府彩券，當時他會挑選2個尾數17的彩券，原因是新任曼谷市場查猜為第17任市長，加上先前有大師曾說他那輛工作用車將會帶給他好運，而車牌號碼數字就是711。

Boonlua表示在中獎前，他因為欠債等財務壓力，對生活感到十分沮喪又疲倦，原本心中想著希望能中個二獎來做投資，也可以避免親朋好友來討分紅，沒想竟然連續中了2個頭獎。

開獎當天，Boonlua得知自己成了千萬幸運兒後，興高采烈地衝進母親的臥室，在母親膝蓋前跪拜，分享天大的好消息。母親聽完更是高興地流下眼淚，她說Boonlua一直都是脾氣很好的人，喜歡幫助別人和做善事，如今中獎了，身為母親的她替兒子感到很開心。

中獎後最重要的是獎金規劃，Boonlua說目前沒有計畫辭職，要用一部分錢幫兒子還債，然後蓋房子，一部分就存著給孫子做學費，其餘拿來維持日常生活和母親的醫藥費，以及做功德。