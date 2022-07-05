　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

送行者火化大體買2張「幸運號」彩券　雙雙中獎獲999萬元

▲▼送行者Boonlua中大獎 。（圖／翻攝《中國報》）

▲送行者Boonlua中大獎。（圖／翻攝《中國報》）

記者張靖榕／綜合外電報導

泰國一名殯葬禮儀師日前在火化大體時，遇到有人來販賣政府彩券，他買了2張數字最後是17的彩券，沒想到連中2張的頭彩，共得到1200萬元泰銖（約新台幣998.5萬元）。

馬來西亞《中國報》報導，泰國58歲的Boonlua在瑪哈泰寺擔任殯葬禮儀師，本月1日正在進行火化大體工作時，遇到有人兜售政府彩券，當時他會挑選2個尾數17的彩券，原因是新任曼谷市場查猜為第17任市長，加上先前有大師曾說他那輛工作用車將會帶給他好運，而車牌號碼數字就是711。

Boonlua表示在中獎前，他因為欠債等財務壓力，對生活感到十分沮喪又疲倦，原本心中想著希望能中個二獎來做投資，也可以避免親朋好友來討分紅，沒想竟然連續中了2個頭獎。

開獎當天，Boonlua得知自己成了千萬幸運兒後，興高采烈地衝進母親的臥室，在母親膝蓋前跪拜，分享天大的好消息。母親聽完更是高興地流下眼淚，她說Boonlua一直都是脾氣很好的人，喜歡幫助別人和做善事，如今中獎了，身為母親的她替兒子感到很開心。

中獎後最重要的是獎金規劃，Boonlua說目前沒有計畫辭職，要用一部分錢幫兒子還債，然後蓋房子，一部分就存著給孫子做學費，其餘拿來維持日常生活和母親的醫藥費，以及做功德。

►食品級材料做的「玩沙工具」下殺5.9折！瑞典品牌超安心

ET快訊
她確診「喉頭一甜、咳大量鮮血」！　嚴重後遺症曝
弟「辭百萬年薪」賣鹹酥雞惹火爸　月收曝！張文綺：沒想像容易
快訊／國1「1大車、1小車追撞」　紫爆回堵5公里
朱俐靜0負評！遭餐廳店員醬汁淋頭　第一反應激暖
20歲女「剛申請上清大」租屋處輕生亡　房東求償1000萬敗訴
大滿貫賽18連勝！　納達爾8度晉級溫網8強
國旅補助開搶！6大QA秒懂怎麼申請　2招住房省1300
Toyz與女友「路邊大方摸胸」直擊　激情互動全被拍

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

芝加哥國慶槍擊案槍手落網！　全美今年已爆308起大規模槍擊

送行者火化大體買2張「幸運號」彩券　雙雙中獎獲999萬元

淫僧熱吻猥褻全都錄！　還用「老衲棒」偷錢

法國新政府挨批政治酬庸　反對黨將提不信任案倒閣

22歲槍手身份曝光！　芝加哥國慶遊行隨機槍擊釀6死26傷

美國芝加哥國慶遊行爆槍擊6死26傷　槍手屋頂隨機掃射逃亡

清純女偶像豪賭自斷星路　月花700元健身洗白反遭網友洗臉

才宣布伊波拉疫情結束　剛果出現5死

日本《讀賣新聞》：普丁曾邀訪俄　習近平以防疫為由婉拒

快訊／美國芝加哥國慶遊行槍擊「5死16傷」　數百人狂奔逃難

朱俐靜抗癌2年過世享年40歲！　家人悲痛聲明：昨天離開了我們

朱俐靜演唱會成回憶...　永遠記得那個愛唱歌的妳

羅時豐：別罵我啦！..主持金曲惹議　後台苦笑求饒「老年人很可憐」

宜蘭妹學騎車「芭比Q了」　暴衝花圃網笑：後座真愛

陸首位F1車手賽中被頂　翻車起火摔出場幸無礙

李燕離婚7年...首同框「議長前夫」 他笑認：我來蹭她流量XD

《非常律師禹英禑》朴恩斌超會演　自閉症律師開庭...甩開偏見！

騎士禮讓行人被後車撞　無奈舉手...路人上前關心

男友神回避女友陷阱題XD　求生慾爆棚認真提問裝蒜

遇車想插進賣場排隊線　團結防守成功：送啦！

芝加哥國慶槍擊案槍手落網！　全美今年已爆308起大規模槍擊

送行者火化大體買2張「幸運號」彩券　雙雙中獎獲999萬元

淫僧熱吻猥褻全都錄！　還用「老衲棒」偷錢

法國新政府挨批政治酬庸　反對黨將提不信任案倒閣

22歲槍手身份曝光！　芝加哥國慶遊行隨機槍擊釀6死26傷

美國芝加哥國慶遊行爆槍擊6死26傷　槍手屋頂隨機掃射逃亡

清純女偶像豪賭自斷星路　月花700元健身洗白反遭網友洗臉

才宣布伊波拉疫情結束　剛果出現5死

日本《讀賣新聞》：普丁曾邀訪俄　習近平以防疫為由婉拒

快訊／美國芝加哥國慶遊行槍擊「5死16傷」　數百人狂奔逃難

女主播患乳癌…醫問「最近忙嗎」藏深意！警示：別忽略身體每個變化

溫網禁賽俄羅斯、白俄球員　WTA重罰2500萬：繳清罰款才能上訴

快訊／國1「1大車、1小車追撞」　紫爆回堵5公里

跌破萬時間變晚！陷平原期　沈政男揭原因：大家聽不進去了

胡瓜、白家綺6年節目《台灣那麼旺》驚傳收攤！　上月錄完最後1集

芝加哥國慶槍擊案槍手落網！　全美今年已爆308起大規模槍擊

砸破一塊30公分磁磚　小叔夫妻告大嫂！官司2年半才打完

朱俐靜出道13年「0負評」　生前遭餐廳店員醬汁淋頭…第一反應激暖

C羅「家庭因素」缺席曼聯訓練　傳經紀人在試探拜仁、切爾西

猴痘出現兒童首例！病毒「12倍速」突變　專家示警：代誌大條

悄悄進入前女友家...看她只穿內褲躺床 渣男硬上「瘋狂衝刺」：原諒一次

國際熱門新聞

報應！他獵殺動物狂PO屍照　終遭行刑式槍殺

美國慶槍擊案增至6死26傷　槍手躲屋頂隨機掃射

清純女星豪賭自斷星路　月花700元健身洗白反遭洗臉

美國慶遊行槍擊　數百人狂奔逃難

淫僧熱吻猥褻全都錄！　還用「老衲棒」偷錢

美8警「連開90槍」轟拒捕嫌犯　錄影畫面曝

血腥畫面曝！老婦遭鯊魚咬斷手腳游上岸死亡

日媒：普丁曾邀訪俄　習近平婉拒

教宗駁斥辭職、罹癌傳聞

「10歲女童」父母投資虛擬貨幣慘賠2千萬

拜登可能很快取消對中國加徵關稅

他回訊息傳「這1字」秒惹怒老闆：很不專業

才宣布伊波拉疫情結束　剛果出現5死

22歲槍手身份曝　芝加哥國慶遊行隨機槍擊釀6死26傷

更多熱門

相關新聞

夢中出現神秘6連號　他買彩券竟贏745萬

夢中出現神秘6連號　他買彩券竟贏745萬

美國一名來自維吉尼亞的男子最近夢到了一組神秘的連號號碼，於是他在醒來後便照著夢中的號碼下注，沒想到這張彩券竟讓他贏得了25萬美元（約新台幣745萬元）的獎金。

持刀搶雜貨店　男失手殺了自己

持刀搶雜貨店　男失手殺了自己

4m巨鱷腹部「詭異膨脹」　村民剖開驚見腐爛半屍

4m巨鱷腹部「詭異膨脹」　村民剖開驚見腐爛半屍

猩猩「魔爪襲胸」雪乳辣妹！雙手揉捏還強吻

猩猩「魔爪襲胸」雪乳辣妹！雙手揉捏還強吻

小馬可仕：中國是菲律賓最強有力的夥伴

小馬可仕：中國是菲律賓最強有力的夥伴

關鍵字：

泰國東南亞要聞頭獎彩券

讀者迴響

熱門新聞

女遺失Apple Watch　拾獲者竟來電：幫解鎖

Lulu剛下工　聞朱俐靜噩耗崩潰！

朱俐靜驚傳癌逝！　享年40歲

朱俐靜癌逝！全台每天31人診斷罹乳癌　醫提醒「出現3徵兆」別拖了

直擊Toyz與女友奈奈「路邊大方摸胸」

3縣市大雨！午後全台變天　有成颱訊號時間曝

林智堅論文涉抄襲　本人回應了

洗衣服見這一幕爆尷尬！她傻了：我太古板嗎

朱俐靜「被劈腿」獨自抗癌2年　曾悲吐：反正走也是一個人

20歲女租屋內輕生亡　房東怒告求償千萬敗訴

22歲女「下體抓爛」…醫疑是性病！她哭：沒交過男友

五星級飯店「磁磚縫夾1張紙」　真相揭曉

黃金蟒纏繞轎車　在高速公路狂飆

先搶先贏！「悠遊國旅」專區上線

朱俐靜生前交代家人銀行密碼　只渴望留下音樂：就沒有遺憾了！

更多

最夯影音

更多
朱俐靜抗癌2年過世享年40歲！　家人悲痛聲明：昨天離開了我們

朱俐靜抗癌2年過世享年40歲！　家人悲痛聲明：昨天離開了我們
朱俐靜演唱會成回憶...　永遠記得那個愛唱歌的妳

朱俐靜演唱會成回憶...　永遠記得那個愛唱歌的妳

羅時豐：別罵我啦！..主持金曲惹議　後台苦笑求饒「老年人很可憐」

羅時豐：別罵我啦！..主持金曲惹議　後台苦笑求饒「老年人很可憐」

宜蘭妹學騎車「芭比Q了」　暴衝花圃網笑：後座真愛

宜蘭妹學騎車「芭比Q了」　暴衝花圃網笑：後座真愛

陸首位F1車手賽中被頂　翻車起火摔出場幸無礙

陸首位F1車手賽中被頂　翻車起火摔出場幸無礙

熱門快報

《料理之王3》火熱上映中！

《料理之王3》火熱上映中！

6/3起每周五、六晚間九點，《料理之王3》料戰再起、美味升級！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【寵物展】全館滿1599折百

【寵物展】全館滿1599折百

7/8-7/11毛毛商城全館滿1599現折100元。活動期間新會員註冊送100元折價券，馬上去!

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面