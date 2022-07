廣場表演火舞「黑衣男突然著火」　半身瞬間被火吞噬驚悚畫面曝光

▲男子表演一半突然著火。(圖/翻攝自Twitter)

記者李振慧/綜合報導

克里米亞一名男舞者在遊客面前表演火舞時不小心失誤,導致他的臉瞬間被大火吞噬,恐怖景象嚇壞在場民眾,幸好有熱心民眾立即上前幫忙滅火,後來緊急送醫,著火畫面在網路上瘋傳。

影片中可看到,35歲男舞者格里戈里(Grigory)在費奧多西亞市(Feodosia)熱鬧廣場上表演火舞,現場約有10多名觀眾,其中還有許多孩童,全身穿著黑衣的他手中不斷揮舞兩端著火的棍子,看起來十分專業,沒想到當他表演吐火時臉部瞬間著火,讓他痛苦地倒在地上,上半身幾乎被大火吞沒。

影片在網路上流傳後,克里米亞衛生部表示,格里戈里後來被送到當地Simferopol Clinical Emergency Hospital No. 6醫院急救,傷勢雖然嚴重但是生命情況穩定,燙傷部位主要是臉部與嘴部,可能因為表演時用到劣質煤油才會引發意外,案件正在調查中。



