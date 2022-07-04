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不畏疫情與天氣！台東杉原灣入夜火舞擊浪　民眾嗨翻手機狂拍

▲▼台東卑南鄉公所在杉原海水浴場舉辦「擊浪」藝術表演活動。（圖／卑南鄉公所提供，下同）

台東卑南鄉公所在杉原海水浴場舉辦「擊浪」藝術表演活動。（圖／卑南鄉公所提供，下同）

記者王兆麟／台東報導

台東卑南鄉公所3日傍晚在杉原海水浴場舉辦「擊浪」藝術表演活動，邀請Coming true 即將成真火舞團在海天一色的山海美景中用火焰點綴沙灘與夜空，現場湧入千餘位民眾席地而坐欣賞。隨著天色漸暗，傍晚的藍調與熾熱的火焰相互搭配令人目不暇給，而壓軸的火龍舞點亮台灣更是贏得所有觀眾的掌聲及歡呼聲。

▲▼台東卑南鄉公所在杉原海水浴場舉辦「擊浪」藝術表演活動。（圖／卑南鄉公所提供，下同）

卑南鄉鄉長許文獻表示，去年優人神鼓演出後看到許多民眾期待，因此今年決定繼續舉辦，因為只有卑南鄉才能超越卑南鄉，這幾天受兩個颱風的影響，公所也一直考慮要不要繼續延期或取消，但如同面對疫情一樣，若沒人有帶頭做起，我們的觀光旅遊只會繼續低迷，因此決定配合台東縣政府熱氣球嘉年華從暑假開始就帶頭衝刺、一起協助振興，真的做到『擊浪杉原灣 、台東亮起來』，讓大家不只登山看熱氣球也踏浪而來，接下來卑南鄉還有好幾場活動如藝文講座，螢火蟲電影院、最美星空等，也歡迎民眾踴躍參與，配合著疫情趨緩，慢慢回歸正常生活。

▲▼台東卑南鄉公所在杉原海水浴場舉辦「擊浪」藝術表演活動。（圖／卑南鄉公所提供，下同）

來自桃園的Coming true 即將成真火舞團團長蔡宏毅（蔡頭）表示，杉原灣場地真的是得天獨厚，從第一天場勘時就深深被這海天一色的美景吸引，真的很感謝卑南鄉公所的邀約，團員這幾天冒雨彩排，就為了在台東呈現最美好的演出，看到大家熱情的回饋，讓我們真的很感動，期待下一次再到台東演出。

▲▼台東卑南鄉公所在杉原海水浴場舉辦「擊浪」藝術表演活動。（圖／卑南鄉公所提供，下同）

現場湧入千餘位民眾席地而坐欣賞。

值得一提的是，特別從台北騎重機而來的游國源先生說，這是他看過最精彩的演出，火舞的震撼搭配浪濤，讓我的記憶卡都拍滿了！

杉原灣號稱是台東最後的後花園，繼去年縣府收回管理、公所邀請優人神鼓演出擊浪後獲得許多迴響，今年再以「東浪嘉年華」與「擊浪」活動各地旅客目光，希望最美的杉原灣為東岸旅遊的新興景點。

▲▼台東卑南鄉公所在杉原海水浴場舉辦「擊浪」藝術表演活動。（圖／卑南鄉公所提供，下同）

▲壓軸的火龍舞點亮台灣，贏得所有觀眾的掌聲及歡呼聲。

即將成真火舞團是台灣惟一一個大型火舞劇職業舞團，2016 曾挑戰亞洲達人秀、中國達人秀等大型選秀比賽，2017曾參與錄製央視春晚，2018在台北火舞公演《乾杯》，2019南投燈會、2020彰化燈會、2022高雄燈會都能見到他們的身影，此次配合杉原海水浴場演出籌畫了萬籟潮響、擊浪火鼓、火浪潮起、希望之火以及海嘯龍鳴等五支劇碼，希望疫情之後能帶來希望並賦予觀眾深刻的祝褔。

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