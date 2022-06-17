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鐵皮屋火警狂冒白煙！　警消到場搶救...原來竟是製毒工廠

記者林悅／台南報導

台南市新市區1處鐵皮屋工廠2022年4月24日凌晨2時20分許，冒出大量白色濃煙起火，消防人員到場將火勢撲滅，善化分局警方會同消防人員入內檢視，發現該工廠竟然是毒梟的製毒工廠，經蒐證送驗外，並報請察官指揮偵辦，查獲林、陳2名犯嫌，經檢方偵訊後聲押獲准。

▲台南市警善化分局破獲製毒工廠，緝獲2名犯嫌由檢察官聲請羈押獲准。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市警善化分局破獲製毒工廠，緝獲2名犯嫌由檢察官聲請羈押獲准。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市警善化分局破獲製毒工廠，緝獲2名犯嫌由檢察官聲請羈押獲准。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市警善化分局破獲製毒工廠，緝獲2名犯嫌由檢察官聲請羈押獲准。（圖／記者林悅翻攝，下同）

善化分局指出，火警撲滅後，警、消勘查火場，發現內有攪拌棒、加熱器、冷凝器、鹽酸筒、防毒面具、電扇、加熱反應爐、不明結晶、粉末及十數桶不明液體等物，疑為製毒工廠。善化分局立即通報鑑識中心派員到場勘察採證，經初步檢視有第二、三級毒品成品及製毒相關設備、原料，並將證物送請刑事局鑑驗。

▲台南市警善化分局破獲製毒工廠，緝獲2名犯嫌由檢察官聲請羈押獲准。（圖／記者林悅翻攝，下同）▲台南市警善化分局破獲製毒工廠，緝獲2名犯嫌由檢察官聲請羈押獲准。（圖／記者林悅翻攝，下同）▲台南市警善化分局破獲製毒工廠，緝獲2名犯嫌由檢察官聲請羈押獲准。（圖／記者林悅翻攝，下同）▲台南市警善化分局破獲製毒工廠，緝獲2名犯嫌由檢察官聲請羈押獲准。（圖／記者林悅翻攝，下同）

善化分局立即成立專案小組積極偵辦，並報請台南地檢署胡晟榮檢察官指揮偵辦，陸續查獲林姓、陳姓等2名犯嫌到案，並經檢察官向台南地院聲請羈押獲准。善化分局6月17日接獲刑事局鑑定結果，全案依製造毒品罪嫌移送台南地檢署偵辦。

▲台南市警善化分局破獲製毒工廠，緝獲2名犯嫌由檢察官聲請羈押獲准。（圖／記者林悅翻攝，下同）

善化分局長劉怡宗表示，掃蕩毒品是警方目前最重要的工作，員警們定會全力以赴，以維護民眾健康的生活環境，有心犯法之徒勿心存僥倖，同時呼籲民眾如發現可疑，應立即通報警方，打擊毒品犯罪，共同建立安居家園。

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