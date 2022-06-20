　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

電動三輪車鋰電池充電自燃起火　南消呼籲充電小心

▲台南市消防局呼籲民眾在使用鋰電池模組充電時，要注意使用安全，以免釀災。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市消防局呼籲民眾在使用鋰電池模組充電時，要注意使用安全，以免釀災。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

鋰電池的應用愈來愈廣，在各式交通工具及家電產品經常可看到裝設鋰電池模組來當作動力，雖然具有高續電方便性，但也經常發生鋰電池模組起火燃燒事件，民眾在使用上應多加留意！

▲台南市消防局呼籲民眾在使用鋰電池模組充電時，要注意使用安全，以免釀災。（圖／記者林悅翻攝，下同）

2022年5月底於台南市中西區飲料公司，發生一起電動三輪車鋰電池模組充電中自燃火災案件，消防局受理報案，立即派遣6個消防分隊前往搶救，並由轄區大隊長指揮搶救，到達時發現係鐵皮倉庫起火，黑色濃煙正由2樓竄出，指揮官立即指揮所屬切割破壞鐵捲門入室搶救，發現係1樓倉庫桌子附近在燃燒，且火勢正往2樓及周圍擴大蔓延中，消防人員立即出水滅火，所幸及早撲滅火勢，並無擴大燃燒，僅造成些許損失、並無人受傷。

消防局火災後調查發現，係飲料公司自行開發製作之鋰電池電動三輪車，平時由員工騎乘電動三輪車送飲料，下午返回公司再取出鋰電池模組放置於桌上進行充電（24小時固定有數顆鋰電池模組在充電），充電中鋰電池模組自燃引起火災。

▲台南市消防局呼籲民眾在使用鋰電池模組充電時，要注意使用安全，以免釀災。（圖／記者林悅翻攝，下同）

鑑於相關案例發生，消防局提供下列建議，在您選購或使用時多加留心，以降低鋰電池模組發生火災風險。1、自行開發製作之鋰電池模組動力交通工具，應請主管機關檢驗合格後，方可上路或充電使用。原廠鋰電池模組切勿自行分裝、改裝或變更模組設計，以免造成於法預期的風險。2、鋰電池模組其電源線與金屬盒經常發現摩擦刮損致塑膠被覆破皮情形，當絕緣塑膠被覆破皮損傷就可能發生外部短路情形，外部短路可以讓鋰電池自燃，在設計時即應有相關防範措施。
3、鋰電池模組充飽電就請拔除插座，以防止當安全裝置失效時發生過充情形，鋰電池過充可以引起自燃。4、鋰電池模組充電周圍請勿放置可燃物，應保持適當距離之防火間隔，以防止鋰電池模組不幸自燃發火時造成延燒。5、鋰電池模組應避免摔碰或撞擊，尤其電池應避免穿刺。6、一旦發現鋰電池模組有膨脹、變形或異常高溫時，請連絡原廠檢修，避免騎乘及充電。

▲台南市消防局呼籲民眾在使用鋰電池模組充電時，要注意使用安全，以免釀災。（圖／記者林悅翻攝，下同）

市長黃偉哲呼籲市民朋友提醒民眾，請選購具有合格標章之原廠電動車輛，並依照產品說明書登載事項駕駛使用或維護，行駛或充電時隨時注意車輛、電池情況，以防範電動車輛發生火災。

消防局李明峯局長請營業場所依規定設置並妥善維護消防安全設備，住宅場所請設置住宅用火災警報器，一旦發生火災立即警報，以增加緊急避難及應變時間，防制火災所造成之傷害。

►型男養成術快學！領帶、袖扣超便宜

ET快訊
ET民調／北市選舉最新支持度　黃珊珊首度超車
柯文哲：金廈大橋讓小三通更有效率　「蔡英文徒子徒孫」怎會反對
六都疫情「一致性下降3成」　羅一鈞：估本週每天5萬例以下
南柱赫爆「霸凌同學6年」！　受害者崩潰控5大罪狀
爛醉正妹睡計程車　控運將跨坐「下面很痛」！怒告性侵真相逆轉
台南索命宅屋主現身：房仲開錯價！　「已提高至1680萬」

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

電動三輪車鋰電池充電自燃起火　南消呼籲充電小心

台南發生3起托育嬰死亡悲劇　林燕祝要求托育中心收回自辦

熱氣球迷看過來！台東縣公布近30顆國內外造型球追球日誌

育苗換金！一暝大一吋　台東關山長者自力賺福利金

林右昌：城市博覽會讓基隆人重新找回光榮感　10天展期結束是新的起點

電動自行車有法可管！警提醒重要法規　違反最高罰5400

竹山日式宿舍翻修招租活化　月花1.3萬在黃金地段當老闆

1年9起溺水意外！台東活水湖暗藏危險　縣府呼籲使用先申請

深度挖掘李安等50位影視巨匠心事　藍祖蔚於台中舉辦新書導讀會

交通違規遭警攔查緊張手抖　粉紅小夜燈藏安毒遭送辦

言承旭還原道明寺融化Angelababy　「我是有size的男人」再現經典

少年台3線過彎打滑自摔　高速衝撞對向轎車身亡

女童清晨5點獨坐超商　暖警牽她一間間找家❤

重機疑超速逆撞機車　瞬間巨響釀1死1重傷

Ella生日「Selina.田馥甄突現身」　當場暴哭：妳們真的來了！

原住民大叔住「哈囉貓房間」 　超爆笑Room tour笑翻網！

裁判站中線主持拔河賽　閃避太慢秒被繩子卡GG

買炸雞被誤認成先生　她怒：大UU當胸肌？

彰化3兄弟瘦成皮包骨　導演批：社會安全網破洞

謝忻《炎上》自嘲是「愛偷吃的人」　白雲酸陳致遠「1球100萬」：習慣放水！

電動三輪車鋰電池充電自燃起火　南消呼籲充電小心

台南發生3起托育嬰死亡悲劇　林燕祝要求托育中心收回自辦

熱氣球迷看過來！台東縣公布近30顆國內外造型球追球日誌

育苗換金！一暝大一吋　台東關山長者自力賺福利金

林右昌：城市博覽會讓基隆人重新找回光榮感　10天展期結束是新的起點

電動自行車有法可管！警提醒重要法規　違反最高罰5400

竹山日式宿舍翻修招租活化　月花1.3萬在黃金地段當老闆

1年9起溺水意外！台東活水湖暗藏危險　縣府呼籲使用先申請

深度挖掘李安等50位影視巨匠心事　藍祖蔚於台中舉辦新書導讀會

交通違規遭警攔查緊張手抖　粉紅小夜燈藏安毒遭送辦

領取網購「毛很多店員」坐櫃台摸魚　屁股壓資料罷工：自己找啦～

珠海疫情封控　民眾攜家帶眷拖行李「逃離」管制區

赤腳賊識貨　幹走夾娃娃機店內市價5千元「鎮店公仔」

機車被撞倒！他見字條火速加LINE「連拋2問題」　全場讚爆：好溫馨

桃園藍綠白三腳督民調曝　林智堅揭「辭市長遷戶籍」時間點

全台6.4萬逃跑移工！他爽曬55K「來台灣割草」　離譜內幕被挖出

壓軸登場！教父級天團「伍佰＆China Blue」動紫趴開唱

侯友宜才鬆口任期最後一年　被問2025當市長還總統「急與柯文哲互推拖」

網路只認識2天就約出去　13歲少女遭39歲男綁架「帶到房間性侵」

ET民調／蔣萬安領先陳時中10.2%　黃珊珊排第二首超車民進黨人選

國一北上195km翻車事故！駕駛竟「全裸」鑽出車外　民眾看傻

地方熱門新聞

碧砂漁港餐廳調包海鮮！他抓包反被嗆

獨／逆向超車撞軍車　輪胎幾乎脫落

婦落水被救　網：沒蓋臉應是活著

重機過彎衝入對向　3人輕重傷

彰化3兄弟餓成皮包骨　導演：社會安全網破洞

重慶辣子雞、油燜鮮蝦　道地川菜雲林飄香

2022桃園熱氣球現人車潮　市府籲搭接駁車

免報名！　桃園熱氣球歡迎小朋友收球體驗

遭控占道路擋台電施工　女車主喊冤

永康警連3天取締違規微型電動二輪車

男攀八仙山跌倒骨折　救難人員馳援

柯文哲台南拉抬民眾黨選情

嘉義縣第4劑　下周輪民雄、大林

竹山黃金地段日式宿舍翻修招租活化

更多熱門

相關新聞

電動自行車有法可管　違反最高罰5400

電動自行車有法可管　違反最高罰5400

為增進電動自行車及電動輔助自行車的使用安全性，吉安警分局加強向民眾及商家法令宣導，例如配戴安全帽、不能雙載等相關規定，同時也提醒業者，不得解除時速限制、變更車體結構等行為，以避免非法改車所衍生的交通危害。

MINI Electric預售155萬起

MINI Electric預售155萬起

永康警連3天取締違規微型電動二輪車

永康警連3天取締違規微型電動二輪車

南消於嘉南大圳進行水域救生訓練

南消於嘉南大圳進行水域救生訓練

鐵皮屋火警冒白煙　現場竟是製毒工廠

鐵皮屋火警冒白煙　現場竟是製毒工廠

關鍵字：

電動鋰電池充電自燃起火南消

讀者迴響

熱門新聞

家寧米蘭同框男網紅喊：my love

專家曝BA.4、BA.5「大舉入侵時間」

冷氣開26度常熱醒？內行人：關鍵非溫度

上富豪遊艇6hrs遭放血慘死！女星「體內驗出失身水」

男人都被媳婦搶走！70歲婆婆砸百萬回春

送貨司機「網購中毒」月花13萬！

即／陸軍「雷霆2000火箭」發射中爆炸　演訓緊急暫停

前警廣知名金鐘獎主持人阿國再染毒！

激戰後男友溫柔摸頭　下秒卻吐「1句話」！妹子氣炸

高嘉瑜陽台10年未整理！　照片曝光網嚇壞

金鐘視后分手小7歲男友！　認「未來方向不同」

流汗臭爆「這4部位最難聞」！醫：愛吃2食物味更濃

快訊／09：05地牛翻身　台北明顯搖晃

今死亡增144人！本土35596例

強震狂搖！鯉魚潭7秒即時畫面曝　網暈爆

更多

最夯影音

更多
言承旭還原道明寺融化Angelababy　「我是有size的男人」再現經典

言承旭還原道明寺融化Angelababy　「我是有size的男人」再現經典
少年台3線過彎打滑自摔　高速衝撞對向轎車身亡

少年台3線過彎打滑自摔　高速衝撞對向轎車身亡

女童清晨5點獨坐超商　暖警牽她一間間找家❤

女童清晨5點獨坐超商　暖警牽她一間間找家❤

重機疑超速逆撞機車　瞬間巨響釀1死1重傷

重機疑超速逆撞機車　瞬間巨響釀1死1重傷

Ella生日「Selina.田馥甄突現身」　當場暴哭：妳們真的來了！

Ella生日「Selina.田馥甄突現身」　當場暴哭：妳們真的來了！

熱門快報

《料理之王3》火熱上映中！

《料理之王3》火熱上映中！

6/3起每周五、六晚間九點，《料理之王3》料戰再起、美味升級！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

【618】毛毛商城年中慶

【618】毛毛商城年中慶

今夏最6特賣！品牌飼料6折起，罐頭零食多入組666元，滿額再送166元購物金，立即逛！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面