新北衛生局突襲式約談害女員工輕生　監委批不符程序正義通過糾正

▲監察委員紀惠容（右）、張菊芳（左）召開「沒發聲不代表沒發生！」記者會。（圖／記者林銘翰攝）



記者林銘翰／台北報導

監察委員紀惠容5日表示，新北市衛生局1名林姓女職員疑遭性侵跳樓輕生，生前指控曾遭某物理治療所執行長性侵害，經過監察院調查發現，新北市衛生局聲稱的「員工協助關懷」，其過程不符合程序正義，因此提案糾正新北市衛生局。

監察委員紀惠容、張菊芳下午召開「沒發聲不代表沒發生！」記者會，紀惠容說明，新北市衛生局在2020年6月29日接獲匿名檢舉信件，內容未涉及公務或與公務無關，都是針對林姓女職員的私人生活，而且文字具攻擊性，依照《行政程序法》規定得不予處理。

不過，紀惠容指出，新北市衛生局長陳潤秋仍然交辦副局長高淑貞處理，衛生局隨後在2020年7月3日安排談話，當天衛生局會同人事室主管、相關專員與辦事員進行約談，現場出示指涉林姓女職員與已婚男子有不倫男女關係的信件，並由林姓女職員當場拆開另封更為不堪的文字信件。

紀惠容說，新北市衛生局先是聲稱，他們進行的程序是「員工協助關懷」而非「約談」，後來又說還沒有進入員工協助關懷程序階段，只是私下先行瞭解，這種突襲式的作法不符合程序正義，所謂的員工協助關懷徒具形式，沒有尊重當事人的尊嚴，未能保障林姓女職員的權益，核有違失。

紀惠容還原，林姓女職員一開始就自述曾遭前雇主性侵害，新北市衛生局雖然勉力處理A女的情緒，卻沒有依照組織章程規定，讓有心理諮商輔導專業人員參與，同時也沒停止談話程序，仍然繼續追問照片中的男子身分，對於覺察性被害人心理創傷的敏感度及處理專業能力不足。

紀惠容批評，新北市衛生局在談話還沒有結束之前，明知有媒體記者傳簡訊關注，讓林姓女職員的處境更為困難，卻又在談話結束之後，獨留林姓女職員在會議室，沒有特別注意她的動向，或者給予必要的保護措施，處理過程實有疏失。

紀惠容表示，新北市衛生局明知廖姓男子有性侵害林姓女職員的犯罪嫌疑，卻未依照處理流程向婦幼隊告發，而且對於特約的長照單位負責人涉及社會矚目的性侵害案件，沒有適當處理，已經嚴重傷害「長照2.0」特約單位的公益形象。

張菊芳受訪時說，監察院非常關注詮釋性侵的相關議題，詮釋性侵指的是加害人利用權勢、機會發生性行為，儘管表面上沒有違反被害人的意願，但是加害人與被害人存有上對下、權力不對等的關係，導致處於弱勢的被害人通常很難抗拒。

紀惠容則強調，本案凸顯權勢性交猥褻案件受害者的結構性困境，加害人與被害人存有上對下的權力不對等關係，而且加害人利用權勢或機會，導致處於權力弱勢的被害人難以抗拒，或者不知如何抗拒而發生性行為。