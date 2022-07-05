監委率隊巡察退輔會武陵農場　陳菊想起45年前這段往事

▲監察院外交及國防委員會巡察退輔會所屬武陵農場。（圖／監察院提供）



記者林銘翰／台北報導

監察院近日巡察退輔會所屬榮民森林保育事業管理處及武陵農場，監察院長陳菊回憶，她在45年前曾經短暫住過武陵農場，並且與當地榮民保持聯繫，但在1979年美麗島事件後就斷了聯絡，不過時至今日，她還是很感謝當時榮民的熱情款待，進而成為忘年之交，令人難忘。

監察院5日透過新聞稿說明，監察院外交及國防委員會召集人賴鼎銘在6月30日偕同陳菊及監察委員等11人，在退輔會副主委李文忠的陪同下，前往退輔會所屬森保處巡察，聽取活化森保處經管宜蘭市健康休閒專區土地「榮宜專案」的簡報，並且實地視導該專案土地開發情形。

退輔會指出，「榮宜專案」已經完成可行性評估、先期規劃、招商文件與投資契約草案，目前即將辦理投資資訊發布及招商座談會。

監察院表示，監委等一行人隨後在7月1日轉往退輔會所屬武陵農場巡察，聽取退撫會有關三高農場經營現況、武陵農場經營現況及森保處業務概況等3項簡報。

同時，監委現地視導櫻花鉤吻鮭復育情形、露營區經營以及南、北谷園區、雪山登山口整建情形，對於武陵農場的生態環境保育工作、完善各項休閒設施，特別是武陵農場曾獲頒行政院「109年國家永續發展獎」的殊榮，都留下深刻印象。

賴鼎銘表示，農場開放觀光應該重視廢棄物、廢水處理的環保工作，其他監委分別關注，武陵農場如何以轉型正義的角度，面對七家灣溪泰雅聚落被換地移置的史實、農場農作物施肥及農藥使用管制、推廣有機農業、農場經營應納入年輕人創意與民間認養維護、委外經營仍應落實生態保育。

另外，還有監委提出增聘原住民解說員、增設遊園電動車等環保設施、強化農場對兒童及年長與身心障礙者的友善活動、農場有無成立山林防火小組、有關森林經營權與林政護管權的分工、農場經管土地遭占用，以及福壽山農場茶葉商標遭仿冒、福壽山農場國民賓館新建工程延宕等。

陳菊則回憶，自己在45年前曾經短暫住過武陵農場的「親莊」，並且與當地榮民保持聯繫，但在1979年美麗島事件後就斷了聯絡，時至今日她還是很感謝當時榮民的熱情款待，進而成為忘年之交，令人難忘。

陳菊也說，她在過往曾經多次來到武陵農場，這次發現改變許多，例如農場生產的茶葉已成為一種標竿、品牌等，但是從宜蘭到武陵農場沿途，看到原住民部落大面積栽種高山蔬菜，這種栽培方式對山林保育會有影響。

陳菊直言，這些不是退輔會的問題，而是原民會、農委會及政府輔導原住民農業轉型，極度複雜的課題，這也是自己長期關注的原住民議題。

陳菊認為，退輔會的角色一直在轉變，現任主委馮世寬、副主委李文忠上任以來，對於榮民及職員工的認同及照顧，都是非常正確的方向，如果不能與其「同命一體」，退輔會將來在轉型過程中必然會遭遇困難。

▼監察院外交及國防委員會巡察退輔會所屬武陵農場露營區。（圖／監察院提供）

