女職員疑遭性侵後跳樓輕生！監察院糾正　新北衛生局發3聲明

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女職員疑遭性侵後跳樓輕生！監察院糾正　新北衛生局3聲明回應

▲▼性侵,受害,暴力。（示意圖／達志影像）

▲新北市衛生局1名林姓女職員疑遭性侵跳樓輕生，生前指控曾遭某物理治療所執行長性侵害，監察委員進行調查。（示意圖／達志影像）

記者崔至雲／新北報導

監察院4日表示，新北市衛生局1名林姓女職員疑遭性侵跳樓輕生，生前指控曾遭某物理治療所執行長性侵害，經監察委員調查發現，新北市衛生局處理過程實有疏失，因此提案糾正新北市政府衛生局。對此，衛生局稍早以3點聲明回應，並表示，衛生局已針對該物理治療所遭陳情案積極調查及裁處，與該治療所合作據點亦於110年停止合約。

監察院說明，新北市衛生局一名林姓女職員，在2020年7月疑遭性侵跳樓輕生，生前在臉書留下文章，指控曾遭某物理治療所執行長性侵害。

監察院表示，監察委員紀惠容、張菊芳接獲陳情，展開調查，發現新北市衛生局處理過程實有疏失，凸顯權勢性侵害案件受害者的結構性困境，提案監委將在5日下午1時30分，親自召開記者會說明。

新北市衛生局說明如下：
一、 這起事件當時衛生局接獲關於同仁個人私領域情感問題的陳情案，基於保護同仁的立場啟動必要關懷機制，在關懷過程中，同仁自行揭露遭前僱主性侵害，經了解情況後，隨即展開法律及心理諮商相關協助，未料還來不及協助，優秀的同仁卻發生憾事，令人不捨遺憾。

二、 衛生局針對該物理治療所遭陳情案積極調查及裁處，與該治療所合作據點亦於110年停止合約。

三、 對於監察院提出糾正，衛生局虛心接受、積極面對，盡最大的努力加強性平與性別暴力事件的防治，針對防治職權性侵精進相關作為，包括：
1. 強化員工性別意識培力，並理解權勢性侵的不均等權力關係與被害者弱勢處境，透過實體或線上性平教育訓練，不僅了解性平事件通報與調查處理程序，也提升性別暴力的覺察力、敏感度與處理技巧。
2. 加強性平與性別暴力事件整體防治，含通報、申訴管道宣導與處理的知能。
 

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