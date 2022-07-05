中美討論川普時期關稅問題　劉鶴、葉倫去年10月以來首度通話

▲劉鶴與葉倫各自代表中美雙方於7月5日上午進行視訊通話，討論關稅問題。（圖左／美聯社、圖右／路透）

記者張寧倢／編譯

中國商務部發布聲明，國務院副總理劉鶴5日上午與美國財政部部長葉倫（Janet Yellen）進行視訊通話，表達對美國取消對華加徵關稅和制裁、公平對待中企等問題的關切。外媒表示，這是自去年10月以來兩人首次直接進行討論。此前，有報導稱，拜登政府接近取消前總統川普時期加徵的中國關稅。

根據彭博報導，中美5日討論了川普時期加徵的關稅問題，這也是劉鶴與葉倫繼2021年10月的最後一次通話後，首次展開討論。北京表示，雙方討論了經濟政策與穩定全球供應鏈的問題，並一致認為中美兩國加強溝通協調意義重大。聲明稱，此次會談是務實且具建設性的。

▲大陸國務院副總理劉鶴。（圖／CFP）

美方雖然稱會談是「坦誠與實質性的」，但官方聲明中並未提到關稅或制裁。聲明寫道，葉倫坦率地提出令人擔憂的問題，包含俄烏戰爭對全球經濟的影響，以及中國不公平、非市場的經濟做法。此前，《華盛頓郵報》報導，拜登最快可能在本周宣布取消川普時期對價值數千億美元的中國商品加徵的關稅。

隨著美國通膨加劇，人們期盼華府放寬稅收，幫助降低日常商品成本的聲浪漸漲。不過，美國政府高級官員似乎對於是否該取消關稅存在意見分歧。

葉倫上周表示，政府希望能重新配置「不符合戰略利益設計的」關稅，這與美國貿易代表戴琪（Katherine Tai）的發言形成鮮明對比。戴琪曾說，這些關稅是對中國的「槓桿」，也質疑取消關稅可能無法對通膨產生多大影響。

▲葉倫表示，美國政府希望能重新考慮關稅。（圖／路透）

分析人士指出，取消關稅只會對美國的通膨與中國的貿易產生邊際影響。麥格理集團（Macquarie Group Ltd.）分析師Larry Hu表示，美國加徵關稅對中國出口的負面影響有限，因此降低關稅也不會產生太大影響，對美國通膨的影響也很有限，「對出口而言，更令人擔憂的是美國短期內可能出現的經濟衰退，而不管有沒有關稅，中國的出口增長無論如何都會放緩。」

巴克萊銀行（Barclays Plc）估計，若完全取消對中關稅，對美國通膨的最大直接影響約是一次性降低0.3個百分點。另外，彭博援引數據指出，這些關稅並沒有達到減緩中國出口、重新平衡中美貿易關係的預期目標，2022年前5個月中國對美出口同期比增長15.1%，而2021年與2020年則分別增長了28%與8%，中國對美國的2022年貿易順差有望再創新高。

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