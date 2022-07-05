2少年失蹤7月　慘遭大刀、鋤頭狂捅百下埋屍公園！竟因黑幫認錯人

▲ 特里米尼奧和曼德斯被發現時已經死亡許久。（圖／Handout Fairfax County Police）

記者陳宛貞／綜合外電報導

美國維吉尼亞州2016年發生一起恐怖事件，二名分別僅14歲、17歲的少年突然失蹤，7個月後被發現時早已身亡，遭砍100多刀後埋屍公園。事後調查發現，他們被惡名昭彰的黑幫誤認為內奸，因此遭殘忍殺害。事隔6年，法官判定5名兇嫌綁架及謀殺罪成，主謀恐怕面臨死刑。

根據《太陽報》，聯邦法官1日判定，5名MS-13幫派成員綁架並殺害17歲的曼德斯（Edvin Escobar Mendez）及14歲的特里米尼奧（Sergio Arita Triminio），只因誤認他們是敵對幫派成員及警方線人。兇手年齡介於24至31歲之間，31歲幫派老大馬丁內斯（Elmer Zelaya Martinez）是本案主謀，2016年8月28日以幫派聚會為由，將二人引誘至公園後犯案。

美國司法部指出，他們認為曼德斯是敵對幫派成員，並指控特里米尼奧是警方線人，先將曼德斯制伏後持刀、大砍刀及鋤頭狂砍100下，再將屍體埋進事先挖好的洞裡，接著將特里米尼奧帶到埋屍地點附近，逼他觀看曼德斯遭砍的影片後以同樣手法將他殺害，打斷他的腿後以他的睡衣將他綁起，埋進距離曼德斯約45公尺遠的洞裡。且他們親手拍下犯案過程，傳給在美國及薩爾瓦多的幫派領袖，以彰顯他們的勇氣。

曼德斯和特里米尼奧的遺體在失蹤7個月後才被發現，共有17人被起訴，其中5人1日被判預謀綁架、敲詐勒索謀殺及綁架導致死亡罪成，將面臨終身監禁，而主謀馬丁內斯料將處以死刑。

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