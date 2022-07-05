芝加哥「孤狼槍手」狠殺6人！自稱饒舌歌手　驚悚MV彷彿屠殺預告

記者張方瑀／綜合報導

美國芝加哥高地公園市（Highland Park）在國慶日當天爆發槍擊案，造成6人死亡，22歲槍手在幾小時內就被警方逮捕。外媒報導指出，槍手自稱是饒舌歌手，曾在網路上發表多首作品，每月平均有1.6萬名聽眾，而其中一首歌的mv更曾出現槍手倒臥血泊的畫面，讓人不寒而慄。警方更形容，他是行事孤僻且槍法準度極高，是高危險的孤狼槍手。

▲22歲槍手克里默三世（Robert E. Crimo III）自稱是來自芝加哥的饒舌歌手。（圖／路透）



▲克里默三世目前至少發布過3張專輯，且今年也曾推出迷你專輯。（圖／路透）



根據《每日郵報》報導，22歲槍手克里默三世（Robert E. Crimo III）自稱是來自芝加哥的饒舌歌手、作曲家、演員和導演，從11歲就開始將音樂作品上傳到網路，目前至少發布過3張專輯，且今年也曾推出迷你專輯，影音串流平台Spotify上的資料顯示，他最熱門的作品《By the Pond》播放次數已超過200萬，每月平均有1.6萬名聽眾。

克里默三世創作的歌詞相當黑暗，例如「我的行為是勇敢的，我的想法是不必要的，我知道我必須說甚麼，我知道裡面有什麼，這不僅是為了我，也是為了所有人」。而這段歌詞搭配的mv畫面是一個看起來像他本人的角色拿槍指著趴在地上的另一個人，還出現了前總統甘迺迪遭刺殺的畫面。

▲▼克里默三世的MV作品中出現開槍、倒臥血泊的畫面。（圖／路透）



另一首在Youtube上點擊率最高的MV則是《On My Mind》，克里默三世在歌詞中描述暗戀女同學的心情，「我想讓你成為我的，我快沒時間了。」而MV場景則是在一間教室裡，克里默三世將手伸進包包裡，下一秒畫面變黑，搭配上瘋狂的笑聲，接著出現克里默三世戴著一個頭盔，教室地上佈滿金色子彈，彷彿他國慶屠殺計畫的預告片。

據了解，出生於當地義大利裔家庭的克里默三世是軍事迷，他的父母經營著一家餐廳，父親更曾參與競選市長競選。警方指出，克里默三世個性相當孤僻，選擇的做案地點是遊行經過的屋頂上，槍法也十分精準，是危險性非常高的孤狼槍手。

Person of interest in Highland Park, Illinois parade shooting, 22-year-old Robert “Bobby” E. Crimo, has been taken into custody following a traffic stop, according to multiple sources. Great work by law enforcement. pic.twitter.com/D4YqUnkNBM — Michael Masters (@MichaelGMasters) July 4, 2022

▲克里默三世已遭警方逮捕。



警方指出克里默開槍至少殺害6人，另外約26人受傷，北岸大學健康系統醫療主任珀（Brigham Temple）指出，26名被送往高地公園醫院的傷者，年齡範圍之大從8歲到85歲都有。本起大規模槍擊案再次震驚美國社會，並成為美國今年第308起大規模槍擊案。