芝加哥「孤狼槍手」狠殺6人！自稱饒舌歌手　驚悚MV彷彿屠殺預告

記者張方瑀/綜合報導

美國芝加哥高地公園市(Highland Park)在國慶日當天爆發槍擊案,造成6人死亡,22歲槍手在幾小時內就被警方逮捕。外媒報導指出,槍手自稱是饒舌歌手,曾在網路上發表多首作品,每月平均有1.6萬名聽眾,而其中一首歌的mv更曾出現槍手倒臥血泊的畫面,讓人不寒而慄。警方更形容,他是行事孤僻且槍法準度極高,是高危險的孤狼槍手。

▲22歲槍手克里默三世(Robert E. Crimo III)自稱是來自芝加哥的饒舌歌手。(圖/路透)



▲克里默三世目前至少發布過3張專輯,且今年也曾推出迷你專輯。(圖/路透)



根據《每日郵報》報導,22歲槍手克里默三世(Robert E. Crimo III)自稱是來自芝加哥的饒舌歌手、作曲家、演員和導演,從11歲就開始將音樂作品上傳到網路,目前至少發布過3張專輯,且今年也曾推出迷你專輯,影音串流平台Spotify上的資料顯示,他最熱門的作品《By the Pond》播放次數已超過200萬,每月平均有1.6萬名聽眾。

克里默三世創作的歌詞相當黑暗,例如「我的行為是勇敢的,我的想法是不必要的,我知道我必須說甚麼,我知道裡面有什麼,這不僅是為了我,也是為了所有人」。而這段歌詞搭配的mv畫面是一個看起來像他本人的角色拿槍指著趴在地上的另一個人,還出現了前總統甘迺迪遭刺殺的畫面。

▲▼克里默三世的MV作品中出現開槍、倒臥血泊的畫面。(圖/路透)



另一首在Youtube上點擊率最高的MV則是《On My Mind》,克里默三世在歌詞中描述暗戀女同學的心情,「我想讓你成為我的,我快沒時間了。」而MV場景則是在一間教室裡,克里默三世將手伸進包包裡,下一秒畫面變黑,搭配上瘋狂的笑聲,接著出現克里默三世戴著一個頭盔,教室地上佈滿金色子彈,彷彿他國慶屠殺計畫的預告片。

據了解,出生於當地義大利裔家庭的克里默三世是軍事迷,他的父母經營著一家餐廳,父親更曾參與競選市長競選。警方指出,克里默三世個性相當孤僻,選擇的做案地點是遊行經過的屋頂上,槍法也十分精準,是危險性非常高的孤狼槍手。

Person of interest in Highland Park, Illinois parade shooting, 22-year-old Robert “Bobby” E. Crimo, has been taken into custody following a traffic stop, according to multiple sources. Great work by law enforcement. pic.twitter.com/D4YqUnkNBM