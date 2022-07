癌症被當便秘！醫忽略關鍵細節　31歲護理師發現時「已第四期」

▲凱西腹痛被誤診,導致她錯過黃金治療時期,確診癌症時已四期。(圖/CFP)



記者王佩翊/編譯

美國南卡羅萊納州1名女性因長期胃痛四處求醫,但卻被接連誤診為便秘與膽囊問題,後又因懷孕無法進行手術,直到她產後準備進行手術時,才在術前檢查中發現自己罹患癌症,且早已惡化至第四期,癌細胞甚至從膽管擴散至腿和肺部。有研究證實,年輕女性容易成為「醫療煤氣燈」的受害者,醫師認為這些病患的症狀是心理因素所造成,因此不願進行進一步的檢測或治療,使她們錯過黃金治療時機。

根據insider報導,現年33歲的凱西(Casey Ward)是一名護理師,她數年前突然發現自己的右上腹頻繁出現劇痛,因此到急診室就醫。當時醫師幫她做了一些檢查後,告知她疼痛是便秘所致,儘管同樣身為醫護的她,認為便祕與她的症狀不符,但醫師仍然沒有幫她做進一步的檢查。

數個月後,長期受到腹部劇痛影響的凱西再度就醫,雖然並沒有相關檢查結果顯示是膽囊有問題,但醫師最終認定可能是膽囊出現問題,並表示要動手術切除膽囊。不過當時凱西剛好懷了第二胎,因此只能暫時推遲手術。

