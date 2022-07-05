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癌症被當便秘！醫忽略關鍵細節　31歲護理師發現時「已第四期」

▲▼肚子痛,腹痛,經痛。（圖／CFP）

▲凱西腹痛被誤診，導致她錯過黃金治療時期，確診癌症時已四期。（圖／CFP）

記者王佩翊／編譯

美國南卡羅萊納州1名女性因長期胃痛四處求醫，但卻被接連誤診為便秘與膽囊問題，後又因懷孕無法進行手術，直到她產後準備進行手術時，才在術前檢查中發現自己罹患癌症，且早已惡化至第四期，癌細胞甚至從膽管擴散至腿和肺部。有研究證實，年輕女性容易成為「醫療煤氣燈」的受害者，醫師認為這些病患的症狀是心理因素所造成，因此不願進行進一步的檢測或治療，使她們錯過黃金治療時機。

根據insider報導，現年33歲的凱西（Casey Ward）是一名護理師，她數年前突然發現自己的右上腹頻繁出現劇痛，因此到急診室就醫。當時醫師幫她做了一些檢查後，告知她疼痛是便秘所致，儘管同樣身為醫護的她，認為便祕與她的症狀不符，但醫師仍然沒有幫她做進一步的檢查。

數個月後，長期受到腹部劇痛影響的凱西再度就醫，雖然並沒有相關檢查結果顯示是膽囊有問題，但醫師最終認定可能是膽囊出現問題，並表示要動手術切除膽囊。不過當時凱西剛好懷了第二胎，因此只能暫時推遲手術。

在整個懷孕過程中，凱西的疼痛逐漸加劇，她幾乎無法出門，因為只是走路或是深呼吸都會痛。忍無可忍的她只好要求醫師提前幫她動手術，但是卻被拒絕，因為醫師說，「我們不想傷害孩子。」直到女兒出生後的2個月，凱西再度因為疼痛到急診室就醫，儘管她原本預計2天後就要動刀。

急診室醫師透過超音波檢查在她的腹部發現一個葡萄柚大小的腫瘤，但醫師也安慰她，「妳還年輕，也很健康，腫瘤應該會是良性的。」然而2週後化驗結果出爐，凱西確診膽管癌四期，癌細胞甚至已經從膽管擴散至腿和肺部。當時醫師曾宣告她只剩下半年的壽命，不過至今她已經抗癌超過2年，並持續接受治療。

她站出來表示，自己是被醫生誤診的受害者，並呼籲眾人，如果自己的身體出了問題，一定要努力找出答案，以免像她一樣錯過黃金治療時機。

除了凱西之外，還有很多人有一樣的處境。有越來越多研究證實，女性容易成為「醫療煤氣燈」的受害者，也就是被醫護認為是因為心理因素才會出現各種症狀，而非真的生病，拒絕替她們提供進一步的檢查與治療。英國一名37歲的女性因為身體出現劇痛多次求診，但卻被告知是患有健康焦慮症，直到她因為生產做了剖腹產手術，醫師才在她的卵巢、腹部以及淋巴結發現腫瘤。

另一名23歲女子花了5個月的時間， 遍尋7個醫師，直到最後一個醫師才認真看待她不斷咳嗽與體重持續下降的症狀。該名女子最終確診霍奇金氏淋巴瘤。

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