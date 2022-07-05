美國慶爆「第2起槍擊案」費城煙火秀現場數千人逃竄　至少2警中彈

BREAKING: At least 2 police officers shot during 4th of July fireworks in Philadelphia, causing crowds to flee pic.twitter.com/tN69DlXJpd — BNO News (@BNONews) July 5, 2022

記者張寧倢／綜合外電報導

美國4日各地歡慶獨立日，上午芝加哥郊區高地公園（Highland Park）才剛爆發6死26傷的槍擊案悲劇，沒想到，晚間10時左右費城市中心一場煙火秀又傳出槍擊事件，現場民眾尖叫逃竄，其中一名警察頭部擦傷，另一名警察則是右肩中彈，但2人情況穩定，目前警方正在全力搜捕槍手。

▲費城市中心4日晚間發生美國今年第2起國慶槍擊事件，現場2名警察中彈，但暫無生命危險。（圖／翻攝自推特）

根據美國福斯新聞、路透社報導，賓州費城4日晚間10點之前，有數千人聚集在班傑明•富蘭克林公園大道（Benjamin Franklin Parkway）周邊觀賞慶祝獨立日的音樂會與煙火秀，不料，卻發生美國今年第2起國慶槍擊事件。社交媒體上的幾段影片可見，現場大批民眾沿街狂奔逃竄，還能聽見有人尖叫，而此時夜空還在不斷炸出炫麗煙火。

緊急事務部門表示，班傑明•富蘭克林公園大道發生「安全事件」，有2名警察中彈，其中一名負責高速公路巡邏的巡警頭部擦傷，另一名蒙哥馬利縣拆彈小組的成員則是右肩中槍，但兩人情況已穩定，警方正在全力搜捕槍手。然而，警方目前尚未說明引發槍擊事件的原因。

當時也在現場的一名女子向當地媒體表示，「我沒有聽到槍聲，但聽到警察說，『快跑，快跑，快跑！』」同日上午，芝加哥高地公園的一場國慶日遊行爆發死亡槍擊案，槍手從屋頂上朝人群開槍，釀成至少6死26傷，是近年美國獨立紀念日最嚴重槍擊案之一。

Crowd running away from the shooting during the Parkway Fireworks#Philadelphia #Shooter pic.twitter.com/q1VanmrVzN — Tyler Doudrick (@Doudrick) July 5, 2022

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