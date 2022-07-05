限時3天！超商咖啡「第2杯7折」爽喝　哈根達斯聯名冰沙只要99元

▲現在喝哈根達斯聯名冰沙只要99元。（圖／記者周姈姈攝）



記者周姈姈／綜合報導

把握便宜開喝！就有超商祭出限時咖啡優惠，即日起至7/7止，咖啡特大杯全品項「任選第2杯7折」，同步還有2款哈根達斯聯名冰沙優惠，現在只要99元就能喝個過癮，直接替荷包省一波。

7-11門市即日起至7/7祭出咖啡優惠，CITY CAFE特大杯「全品項任選第2杯7折」(價低者折) ，品項有氣泡咖啡、美式咖啡、拿鐵、完熟蘋果咖啡以及西西里風檸檬咖啡。同步還有哈根達斯聯名冰沙優惠，芒果覆盆子拿鐵冰沙、莓好拿鐵冰沙任選單杯只要99元。

▲7-11獨家開賣3款森永巧克力冰品。（圖／7-11提供）



若想來點冰品，一定不能錯過7-11獨家販售的「3款森永巧克力冰品」，首推「PARM巧克力夾心雪糕」，使用特殊技術維持細小結冰，能嚐到入口即化的生巧克力絲滑口感及濃厚風味，另一款為「板狀巧克力冰淇淋」，巧克力外型超可愛，咬下就是香草巧克力夾心。

最後則是「pino巧克力脆皮夾心冰淇淋」，全球年銷售11億顆，入口即化，是巧克力也是冰淇淋的絕妙滋味；以上3款新品即日起至7/7止可享夏日大BINGO活動，指定冰品任選2件最低有機會抽到0元起優惠。

▲夏季限定「紅玉芒果美肌生吐司」開吃。（圖／niko bakery日香高級吐司提供，下同）

人氣生吐司店「niko bakery日香高級吐司」則是打造夏季限定「紅玉芒果美肌生吐司」，主打吃得到整塊芒果丁，選用台灣愛文芒果切丁烘乾後，再把紅玉紅茶葉研磨成粉，一起捲進麵團當中烘烤，打造全新水果生吐司，除了果香外還帶有淡淡茶香，即日起於全門市、官網正式開賣，而在門市、快閃櫃則同步提供切片生吐司選擇。

▲紅玉芒果美肌生吐司吃得到芒果果肉。