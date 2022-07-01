今天就喝！超商限時1天「咖啡買7送7」　加碼買100杯送45杯

▲7-11 OPENPOINT行動隨時取推出1日限定咖啡優惠 。（圖／7-11提供，下同）



記者周姈姈／綜合報導

你今天喝咖啡了嗎？就有超商今（1）日驚喜祭出1日限定咖啡優惠，精品美式、精品拿鐵直接享「買7送7」，愛喝咖啡的你可要把握機會了；另外還有「買100杯送45杯」優惠，最高可省下4050元，買到就是賺到。

7-11 OPENPOINT行動隨時取今（1）日推出1日限定「CITY PRIMA一起精品吧！」優惠，精品美式／精品拿鐵「同品項買7送7」，2大品項各限量5萬組，每會員限線上支付購買、限購2組，兌換期限至今年10/31止。

▲精品美式、精品拿鐵買7送7。



OPENPOINT行動隨時取同步還有多杯數組合優惠，即日起精品美式、精品拿鐵「同品項買100杯送45杯」，最高省下4050元，兌換無效期，線上、門市支付皆可購買。

▲拾覺指定飲品買1送1。（圖／拾覺SEEJOY TEA提供）

台中人氣打卡手搖飲「拾覺SEEJOY TEA」驚喜祭出買1送1優惠，即日起至7/11止有「買A送B」活動，凡於A區任選1款飲品，可再多喝B區任一飲品1杯，A區飲品有雙Q拿鐵 、四寶仙草甘，B區則有金萱27、大麥紅茶、春摘蜜香紅、煎焙包種綠及原萃高山青。其中，雙Q拿鐵是人氣招牌，茶、奶結合的拿鐵搭配黑糖珍珠、Q彈粉條，讓人忍不住一口接一口。