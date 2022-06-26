　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
民生消費 消費焦點 消費新聞 好康資訊 ET廚房 美妝塑身 | 品味家居 | 名車情報

限時5天！超商「隱藏版好康」又來了　寄、取件送7百萬購物金

▲▼ 7-11隱藏版寄取件優惠又來了。（圖／7-11提供）

▲即日起至7-11寄、取件皆可爽拿7元購物金。（圖／7-11提供，下同）

記者周姈姈／綜合報導

網購族快看過來，就有超商再加碼「隱藏版寄取件好康」，即日起至6/30止限時5天，不管是寄、取件都能爽拿7元購物金，全台限量100萬組，每人不限領取組數，包裹領越多賺越多，趕快把握機會了。

7-11賣貨便經營3年來持續創新，除解決賣家「整理運送資訊」、「承擔匯款風險」、「負擔額外費用」、「彙整帳務訂單」4大開店痛點外，更持續優化推出新服務，像是解決賣家整理訂單問題的「臉書社群貼文自動+1接單功能」、可存放代收款當虛擬錢包線上支付的「會員虛擬帳戶」、方便買賣家即時掌握訂單最新動態的「即時貨態通知服務」，不僅提升賣家服務品質，還能增加買家的安心感。

▲▼ 7-11隱藏版寄取件優惠又來了。（圖／7-11提供）

▲7元7-11購物金全台限量100萬份，送完為止。

為了讓民眾在寄取件上能享有更多好康，7-11宣布，即日起至6/30止，到7-11選用交貨便寄常溫包裹就送7元7-11購物抵用券1組，限量60萬組；此外，至7-11領取包裹(含各大網購平台、交貨便、賣貨便)即可獲得7元7-11購物抵用券1組，限量100萬組，送完為止。

漢堡王「6月華堡日」登場，即日起至6/28止，凡於門市現場或官網下單指定套餐，包括華堡及辣味華堡套餐或大餐、雙層華堡及辣味雙層華堡套餐或大餐，即可多吃人氣原味華堡1顆，隨餐送且不限量，提醒門市購買須出示粉專貼文或LINE推播，而線上官網則須輸入優惠碼「LOVEBK」才可享優惠，機場、兒童樂園、台積P1、台中美光、南科台積店不適用此活動。

▲▼漢堡王。（圖／業者提供）

▲漢堡王連3天免費送堡。（圖／漢堡王提供，下同）

▲▼漢堡王。（圖／業者提供）

▲門市、官網通通可享有華堡免費吃優惠。

►無敵好吃！「豆乳優格」特價了　黑糖黃豆粉口味必試

ET快訊
快訊／南澳碧候溫泉爆意外！　男滑倒溺斃
李嘉欣4器官重創瀕死　半年後驚人近況曝光
猴痘殺入　台大醫：做到這3點不用怕
一天存5枚50元　他殺豬公「35.4萬入袋」！網見金幣海跪了
福原愛糗了！　PO照告白偶像「1動作出大包」
反骨艾瑞絲爆「代言非法詐騙黑網」　酷炫親上火線道歉了
國旅有錢拿！　符合「這些條件」爽領1300元

分享給朋友：

追蹤我們：

免費鍵盤逛街！按讚加入ETtoday姊妹雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 消費最新 全站最新

限時5天！超商「隱藏版好康」又來了　寄、取件送7百萬購物金

為台灣石斑站台　陳吉仲感謝東森力挺漁民！產地直送到家更安心

22歲女ATM前急匯20萬！　塞錢手狂抖民眾迅速阻詐

劉在錫「亂槍打鳥要簽名」笑瘋　員工拖推車..他：是騎腳踏車嗎XD

屁爸狂捉弄小獅害跌倒！被媽警告裝乖一下又出手

高速撞路邊機車再衝路樹　IG網紅身亡！重機斷兩截

小貓不見了！飼主心急尋喵　結果老爹買米回來單手抱牠

小鮮肉請阿姨幫忙錄影！她在鏡頭外不忘賣力扭臀

男紅燈右轉被警追急逃　甩落女友...她氣：開雙倍

殭屍展開幕民眾7點排隊　道士發符咒保平安、招財

摩鐵雙屍案！女疑懷孕　不滿淪小三...談判遭殺害

改編韓團歌→猴痘之歌　超鬧翻唱網讚：真有才

限時5天！超商「隱藏版好康」又來了　寄、取件送7百萬購物金

為台灣石斑站台　陳吉仲感謝東森力挺漁民！產地直送到家更安心

該被房貸「綁架20年還是30年」？　全場答案超一致

反骨正妹爸開戰「洗門風」逆轉！　酷炫無預警PO擁抱照和好了

恐怖迎新霸凌！22歲少尉遭「瘋狂灌酒」浸冷水　被嘔吐物活活嗆死

基隆市府女雇員涉洩密稽查項目　包庇業者規避裁罰下場曝

絲瓜變苦快丟掉別吃了！　專家揭有輕微毒性：吃多易腹瀉

鐵皮屋神同步爆紅迷因！斜眼看人激似「心虛猴子」　網笑翻

連2創新高！台積電股東人數逼近139萬　一週股價跌逾1成

凱特王子妃迷彩軍服造型帥翻　體驗操作軍備笑開懷

快訊／台中8遊客南澳碧候溫泉戲水　1男疑不慎滑倒溺斃

美P-8A巡邏機穿越台海　胡錫進：中美軍機早晚再撞一次

消費熱門新聞

優惠碼快收！漢堡王連3天免費送堡

限時3天！超商大罐阿薩姆奶茶只要10元

限時5天！超商寄、取件都送購物金

超商「5大咖啡飲品優惠」來了

指定賣場神物！媽：小孩終於能大膽喝牛奶

超商霜淇淋、蜜香玫瑰紅茶限時買1送1

達美樂外帶披薩半價！買1個也優惠

咖啡控快衝！全家新品「極選冰咖啡」

超商獨家史努比「26款限量周邊」來了

美式27元喝！超商4大咖啡優惠明天開搶

優惠碼快收！麥當勞「買1送1」爽吃35天

超商獨賣「超濃豆漿」！還有水果漁獲

全聯霸氣認購500噸石斑！董座保證：不會崩盤

大同3C「買空調送電扇」迎戰夏日電價　國際牌空調兩萬有找

更多熱門

相關新聞

限時3天！超商大罐阿薩姆奶茶只要10元

限時3天！超商大罐阿薩姆奶茶只要10元

愛喝奶茶的你絕對不能錯過！就有超商推出超殺「罐裝阿薩姆奶茶」優惠，平均每罐550ml奶茶只要10元就能爽爽喝，活動只剩下3天，趕快衝超商囤貨了。另外，超商線上還有5大指定咖啡飲品優惠，品項有最受歡迎的特大杯美式，換算下來每杯只要37元。

超商「5大咖啡飲品優惠」來了

超商「5大咖啡飲品優惠」來了

4大超商「618購物節優惠」一次看

4大超商「618購物節優惠」一次看

618小確幸！超商7大咖啡飲品優惠來了

618小確幸！超商7大咖啡飲品優惠來了

4大超商「618購物節優惠」一次看

4大超商「618購物節優惠」一次看

關鍵字：

超商優惠

讀者迴響

熱門新聞

快訊／新莊錢都火鍋惡煞砍人！2人手掌被砍、頭破滿地血

快訊／8煞衝新莊火鍋店砍人原因曝　7嫌落網

她每天都想上床！就醫才知身體出問題

人妻整形發現得愛滋！丈夫一聽提離婚

招牌殭屍「1張照」全場笑噴：祂們才驚恐

吃蘑菇「讓私密處臭爆」是真的！

人夫偷吃火辣助理！她傳鹹濕對話賠慘了

國內首例猴痘患者「照片公布」　衛生局：與國外不太一樣

「說好不聯絡」家寧哭了！Andy認輸

「北海岸鬼樓」真的有人住！　他一口氣買12戶曝：裝監視器等鬼

家人花5百萬買透天　20年後一聽賣價他傻了

爸爸拋棄2兒另結新歡！生病回頭要他們撫養

輪胎行縱火8死今告別式　4殞命童由來賓代上香

猴痘殺入台灣　「居家2物品」要注意

新莊8煞囂張刀砍！2男血濺火鍋店　警方回應了

更多

最夯影音

更多
22歲女ATM前急匯20萬！　塞錢手狂抖民眾迅速阻詐

22歲女ATM前急匯20萬！　塞錢手狂抖民眾迅速阻詐
劉在錫「亂槍打鳥要簽名」笑瘋　員工拖推車..他：是騎腳踏車嗎XD

劉在錫「亂槍打鳥要簽名」笑瘋　員工拖推車..他：是騎腳踏車嗎XD

屁爸狂捉弄小獅害跌倒！被媽警告裝乖一下又出手

屁爸狂捉弄小獅害跌倒！被媽警告裝乖一下又出手

高速撞路邊機車再衝路樹　IG網紅身亡！重機斷兩截

高速撞路邊機車再衝路樹　IG網紅身亡！重機斷兩截

小貓不見了！飼主心急尋喵　結果老爹買米回來單手抱牠

小貓不見了！飼主心急尋喵　結果老爹買米回來單手抱牠

熱門快報

《料理之王3》火熱上映中！

《料理之王3》火熱上映中！

6/3起每周五、六晚間九點，《料理之王3》料戰再起、美味升級！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

【618】毛毛商城年中慶

【618】毛毛商城年中慶

今夏最6特賣！品牌飼料6折起，罐頭零食多入組666元，滿額再送166元購物金，立即逛！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面