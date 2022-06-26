限時5天！超商「隱藏版好康」又來了　寄、取件送7百萬購物金

▲即日起至7-11寄、取件皆可爽拿7元購物金。（圖／7-11提供，下同）



記者周姈姈／綜合報導

網購族快看過來，就有超商再加碼「隱藏版寄取件好康」，即日起至6/30止限時5天，不管是寄、取件都能爽拿7元購物金，全台限量100萬組，每人不限領取組數，包裹領越多賺越多，趕快把握機會了。

7-11賣貨便經營3年來持續創新，除解決賣家「整理運送資訊」、「承擔匯款風險」、「負擔額外費用」、「彙整帳務訂單」4大開店痛點外，更持續優化推出新服務，像是解決賣家整理訂單問題的「臉書社群貼文自動+1接單功能」、可存放代收款當虛擬錢包線上支付的「會員虛擬帳戶」、方便買賣家即時掌握訂單最新動態的「即時貨態通知服務」，不僅提升賣家服務品質，還能增加買家的安心感。

▲7元7-11購物金全台限量100萬份，送完為止。



為了讓民眾在寄取件上能享有更多好康，7-11宣布，即日起至6/30止，到7-11選用交貨便寄常溫包裹就送7元7-11購物抵用券1組，限量60萬組；此外，至7-11領取包裹(含各大網購平台、交貨便、賣貨便)即可獲得7元7-11購物抵用券1組，限量100萬組，送完為止。

漢堡王「6月華堡日」登場，即日起至6/28止，凡於門市現場或官網下單指定套餐，包括華堡及辣味華堡套餐或大餐、雙層華堡及辣味雙層華堡套餐或大餐，即可多吃人氣原味華堡1顆，隨餐送且不限量，提醒門市購買須出示粉專貼文或LINE推播，而線上官網則須輸入優惠碼「LOVEBK」才可享優惠，機場、兒童樂園、台積P1、台中美光、南科台積店不適用此活動。

▲漢堡王連3天免費送堡。（圖／漢堡王提供，下同）

▲門市、官網通通可享有華堡免費吃優惠。