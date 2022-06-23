　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
民生消費 消費焦點 消費新聞 好康資訊 ET廚房 美妝塑身 | 品味家居 | 名車情報

只有5天！超商「5大咖啡飲品優惠」來了　爽喝特大杯美式只要37元

▲▼7-11咖啡。（圖／7-11提供）

▲迎接國際粉紅日，7-11推出5大咖啡飲品優惠。（圖／7-11提供，下同）

記者周姈姈／台北報導

今（23）日是「國際粉紅日」，就有超商推出「5大咖啡飲品」優惠響應，品項有最受歡迎的特大杯美式，換算下來每杯只要37元，還有最甜蜜的冰可可歐蕾以及冰脆酷摩卡，現在只要43元就能爽爽喝，優惠只有5天，趕快把握機會喝起來。

7-11 OPEN POINT行動隨時取推出「國際粉紅友善日」5大咖啡飲品優惠，即日起至6/27止限時5天，品項包含CITY PRIMA精品咖啡任選(冰/熱)8杯520元、CITY CAFE風味拿鐵冰飲系列(皇家/太妃)12杯520元、CITY CAFE特大杯美式(冰/熱)14杯520元、CITY TEA經典純奶茶 15杯520元以及CITY CAFE冰可可歐蕾/冰脆酷摩卡12杯520元。

▲▼7-11國際粉紅日咖啡優惠。（圖／7-11提供）

▲國際粉紅日優惠品項、組數一次看。

另外，7-11還特別找來台中創立25年的知名老牌茶攤推出「清水茶香綠豆沙」，遵循古法使用上等去殼毛綠豆製成，呈現加倍綿密細緻的冰沙口感，神還原店內TOP1人氣手搖飲，且為慶祝新品上市，即日起至7/7止，可享嚐鮮價35元。

▲▼7-11開賣「清水茶香綠豆沙」。（圖／7-11提供）

▲7-11開賣最新「清水茶香綠豆沙」，夏天一定要喝。

為慶祝亞洲天王任賢齊《對我好一點》MV上架YouTube，人氣手搖飲「歇腳亭」驚喜祭出歌迷同歡好康活動，即日起至6/25止，凡於全台門市，拿打卡板拍照上傳IG限時動態並標記官方帳號，再出示畫面即可直接「免費喝招牌珍奶」1杯，每店每天限量30杯，每人限換1杯，不得重複換。

▲▼Share tea 歇腳亭珍珠奶茶。（圖／Share tea 歇腳亭提供）

▲歇腳亭連3天送免費珍奶。（圖／Share tea 歇腳亭提供）

►主子們快下手！讓毛孩更健康有妙方

ET快訊
小情侶吵架！男友道歉討抱抱「那邊硬硬的」她更氣
全球僅1千輛！法拉利F40失控撞車「頭爛掉」　7千萬超跑成廢
首例打第4劑後猝死！嘉義男喊腰痠一睡未醒　檢解剖查死因
警車停超商「去隔壁小吃店買飯」　他偷拍公審…慘被萬人打臉砲轟
興建「金廈大橋」？　陸委會回應了
快訊／嘉義男離奇暴斃車內　相驗確定染疫死亡
研究顯示「男友越醜女友越胖」！專家曝心理因素

分享給朋友：

追蹤我們：

免費鍵盤逛街！按讚加入ETtoday姊妹雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 消費最新 全站最新

只有5天！超商「5大咖啡飲品優惠」來了　爽喝特大杯美式只要37元

全聯首度合作拉拉熊！6款療癒實用小物積分換購　飲料冰品69折

肯德基推出超狂「爆漿榴槤球」！新品「酸辣泰檸脆雞」同步開賣

「增胖容易減重難」 江宏恩分享秘訣：連睡覺都在瘦

超商獨家！最新史努比「26款限量周邊」來了　造型擴香、泡澡球超Q

【廣編】麥卡倫 ft. 高爾宣　經典再創新藝境以深刻雕琢撫慰人心

挺台灣漁民！東森購物、熊媽媽推「石斑尚青」特賣　產地直送到家

日圓大跌⋯日本進口貨會降價嗎？業者突破1盲點：後續問題更大

【廣編】刷樂αWHITE科研白系列牙膏　護齦、美白一次實現

「全支付」上看數萬家通路可用！全聯林敏雄：這2個月就會公布

熱褲妹搭小黃付不出220　狂call男網友撒嬌沒人理

露營夜晚遇「不速貓客」　毛手狂撥強行破帳闖入！

熱褲妹稱懷孕打悲情牌　刺捕夢網卻成家屬惡夢

具俊曄首公開娶大S甜蜜合照！　無名指刺婚戒：世上最幸福

客家精神！自救磨平拖鞋　砂輪機手工割紋路笑翻網

楊繡惠怒撇緋聞：當我發電機？　氣到喊嫁白雲「我會吸乾你XD」

15歲童星遭13同學霸凌輕生！　媽控老師說謊：根本不想解決

農民擋馬路曝曬花生！　遭人私刑踢亂、推水溝

用原子筆畫主管上班臉龐　絕美線條讓她收到笑開懷

爸聽女兒外面欠38萬被追討　怒瞪5秒！聽是學貸秒鬆口氣

只有5天！超商「5大咖啡飲品優惠」來了　爽喝特大杯美式只要37元

全聯首度合作拉拉熊！6款療癒實用小物積分換購　飲料冰品69折

肯德基推出超狂「爆漿榴槤球」！新品「酸辣泰檸脆雞」同步開賣

「增胖容易減重難」 江宏恩分享秘訣：連睡覺都在瘦

超商獨家！最新史努比「26款限量周邊」來了　造型擴香、泡澡球超Q

【廣編】麥卡倫 ft. 高爾宣　經典再創新藝境以深刻雕琢撫慰人心

挺台灣漁民！東森購物、熊媽媽推「石斑尚青」特賣　產地直送到家

日圓大跌⋯日本進口貨會降價嗎？業者突破1盲點：後續問題更大

【廣編】刷樂αWHITE科研白系列牙膏　護齦、美白一次實現

「全支付」上看數萬家通路可用！全聯林敏雄：這2個月就會公布

女山友雪劍線摔傷「手掌骨折」　空勤直升機吊掛送醫

藍綠合攻柯市府重發敬老金　黃瀞瑩：完善的政策比單純發錢更重要

游擊代班岳東華0失誤　江坤宇送「大拇指」

蔡英文視察新竹道路工程　沈慧虹貼身負責簡報進度規劃

民安8號演習「桃園煉油廠遭空襲」　蔡英文：讓台灣更有應變能力

學生確診總數逾33萬！單日+4145　全台3676所園校停課

Omicron兒童新增病例變多了　死者仍以老人為大宗

台北喜來登4大家餐廳吃到飽延到7月底　用餐再送升級版龍蝦料理

《嬰兒轉運站》IU、宋康昊秀中文問好　是枝裕和揭曉韓國取景主因

每月2.3人斷指殘肢　小港醫院「沖包冰放送」口訣...提升接回機率

母子等車突遭怪漢推落月台！　8歲童下秒遭高鐵輾過...當場慘死

消費熱門新聞

全聯霸氣認購500噸石斑！董座保證：不會崩盤

江宏恩分享減重秘訣：連睡覺都在瘦

達美樂外帶披薩半價！買1個也優惠

咖啡控快衝！全家新品「極選冰咖啡」

最新青花椒麻烤半雞第2件5折吃！

日本進口貨會降價嗎？全聯突破1盲點

超商獨家史努比「26款限量周邊」來了

超商「5大咖啡飲品優惠」來了

優惠碼快收！麥當勞「買1送1」爽吃35天

「全支付」數萬家通路可用！近2月公布

肯德基推出超狂「爆漿榴槤球」

美式27元喝！超商4大咖啡優惠明天開搶

超人氣銅鑼燒冰淇淋連4天買1送1

超商限定開賣「日本超夯9款零食」

更多熱門

相關新聞

4大超商「618購物節優惠」一次看

4大超商「618購物節優惠」一次看

年中最大「618購物節」今日登場，以下就整理4大超商推出的「618購物節」優惠，不僅專櫃保養、國際精品下殺2折起，若一次買10杯大杯美式或拿鐵還可直接打5折，換算下來爽喝美式、拿鐵各只要23元、28元，另外還要大方送購物金，趕快把握機會了。

618小確幸！超商7大咖啡飲品優惠來了

618小確幸！超商7大咖啡飲品優惠來了

4大超商「618購物節優惠」一次看

4大超商「618購物節優惠」一次看

超商用「自備飲料杯現省5元」即起登場

超商用「自備飲料杯現省5元」即起登場

超商喝得到綠豆沙了！限時嚐鮮價爽喝

超商喝得到綠豆沙了！限時嚐鮮價爽喝

關鍵字：

超商優惠咖啡優惠

讀者迴響

熱門新聞

一張表看21家壽險公司「哪幾家瀕臨懸崖破產」

即／吃早餐慘丟命！台中男第二市場活活遭打死

手搖飲連3天「珍奶免費喝」！

大S、具俊曄家宴曝光！黑人范范見證

熱褲妹稱月入千萬　只拿10萬求交保

「睡同床卻沒撲過來」直男回5字！妹子：好痛心

台南美術館遭宗教團進攻！要求撤除「殭屍展」

沒開冷氣電費破萬！網抓「隱藏吃電怪物」：很多人不知道

男大生住宿「共用飛機杯」！結果全得菜花

恩恩爸遭質疑不直衝急診室　成大教授反擊

宗教團體盼停止殭屍展　美術館回應了！

「這蟲蟲」在你臉上瘋狂做愛生小孩　洗臉也沒用

台中遭撞準新娘仍開不了口　原訂明結婚

具俊曄親揭「大S婆媳關係」內幕

具俊曄放閃親吻照：她就像天使！　公開表白「熙媛我會珍惜妳」

更多

最夯影音

更多
熱褲妹搭小黃付不出220　狂call男網友撒嬌沒人理

熱褲妹搭小黃付不出220　狂call男網友撒嬌沒人理
露營夜晚遇「不速貓客」　毛手狂撥強行破帳闖入！

露營夜晚遇「不速貓客」　毛手狂撥強行破帳闖入！

熱褲妹稱懷孕打悲情牌　刺捕夢網卻成家屬惡夢

熱褲妹稱懷孕打悲情牌　刺捕夢網卻成家屬惡夢

具俊曄首公開娶大S甜蜜合照！　無名指刺婚戒：世上最幸福

具俊曄首公開娶大S甜蜜合照！　無名指刺婚戒：世上最幸福

客家精神！自救磨平拖鞋　砂輪機手工割紋路笑翻網

客家精神！自救磨平拖鞋　砂輪機手工割紋路笑翻網

熱門快報

《料理之王3》火熱上映中！

《料理之王3》火熱上映中！

6/3起每周五、六晚間九點，《料理之王3》料戰再起、美味升級！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

【618】毛毛商城年中慶

【618】毛毛商城年中慶

今夏最6特賣！品牌飼料6折起，罐頭零食多入組666元，滿額再送166元購物金，立即逛！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面