只有5天！超商「5大咖啡飲品優惠」來了　爽喝特大杯美式只要37元

▲迎接國際粉紅日，7-11推出5大咖啡飲品優惠。（圖／7-11提供，下同）



記者周姈姈／台北報導

今（23）日是「國際粉紅日」，就有超商推出「5大咖啡飲品」優惠響應，品項有最受歡迎的特大杯美式，換算下來每杯只要37元，還有最甜蜜的冰可可歐蕾以及冰脆酷摩卡，現在只要43元就能爽爽喝，優惠只有5天，趕快把握機會喝起來。

7-11 OPEN POINT行動隨時取推出「國際粉紅友善日」5大咖啡飲品優惠，即日起至6/27止限時5天，品項包含CITY PRIMA精品咖啡任選(冰/熱)8杯520元、CITY CAFE風味拿鐵冰飲系列(皇家/太妃)12杯520元、CITY CAFE特大杯美式(冰/熱)14杯520元、CITY TEA經典純奶茶 15杯520元以及CITY CAFE冰可可歐蕾/冰脆酷摩卡12杯520元。

▲國際粉紅日優惠品項、組數一次看。



另外，7-11還特別找來台中創立25年的知名老牌茶攤推出「清水茶香綠豆沙」，遵循古法使用上等去殼毛綠豆製成，呈現加倍綿密細緻的冰沙口感，神還原店內TOP1人氣手搖飲，且為慶祝新品上市，即日起至7/7止，可享嚐鮮價35元。

▲7-11開賣最新「清水茶香綠豆沙」，夏天一定要喝。





為慶祝亞洲天王任賢齊《對我好一點》MV上架YouTube，人氣手搖飲「歇腳亭」驚喜祭出歌迷同歡好康活動，即日起至6/25止，凡於全台門市，拿打卡板拍照上傳IG限時動態並標記官方帳號，再出示畫面即可直接「免費喝招牌珍奶」1杯，每店每天限量30杯，每人限換1杯，不得重複換。

▲歇腳亭連3天送免費珍奶。（圖／Share tea 歇腳亭提供）