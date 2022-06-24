比鋁箔包划算！超商「大罐阿薩姆奶茶」只要10元　限時3天爽喝

▲7-11自有品牌「iseLect」推出限時優惠。（圖／記者周姈姈攝）



記者周姈姈／綜合報導

愛喝奶茶的你絕對不能錯過！就有超商推出超殺「罐裝阿薩姆奶茶」優惠，平均每罐550ml奶茶只要10元就能爽爽喝，活動只剩下3天，趕快衝超商囤貨了。另外，超商線上還有5大指定咖啡飲品優惠，品項有最受歡迎的特大杯美式，換算下來每杯只要37元。

7-11門市即日起至6/26止祭出「iseLect阿薩姆奶茶550ml 4入組」最新優惠，4入組原價100元，現在可享爆殺價40元，等於每瓶只要10元，超級划算；提醒民眾，本優惠活動若用振興隨取卡支付，不額外享有折扣優惠，以商品原價計算。

▲iseLect阿薩姆奶茶550ml 4入組現在只要40元。（圖／7-11提供，下同）

7-11線上也有咖啡優惠，OPEN POINT行動隨時取推出「國際粉紅友善日」5大咖啡飲品優惠，即日起至6/27止，品項包含CITY PRIMA精品咖啡任選(冰/熱)8杯520元、CITY CAFE風味拿鐵冰飲系列(皇家/太妃)12杯520元、CITY CAFE特大杯美式(冰/熱)14杯520元、CITY TEA經典純奶茶 15杯520元以及CITY CAFE冰可可歐蕾/冰脆酷摩卡12杯520元。

▲國際粉紅日優惠品項、組數一次看。

為慶祝亞洲天王任賢齊《對我好一點》MV上架YouTube，人氣手搖飲「歇腳亭」驚喜祭出歌迷同歡好康活動，即日起至6/25止，凡於全台門市，拿打卡板拍照上傳IG限時動態並標記官方帳號，再出示畫面即可直接「免費喝招牌珍奶」1杯，每店每天限量30杯，每人限換1杯，不得重複換。

▲歇腳亭連3天送免費珍奶。（圖／Share tea 歇腳亭提供）