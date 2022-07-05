又急又猛強降雨災情多　台中警處理路樹倒、土石崩落好忙

▲台中市多處因連日強降雨造成路樹倒塌、山坡落石意外。（圖／記者哈勇嘎奧翻攝，下同）

記者哈勇嘎奧、蔡怡萍／台中報導

近日常出現午後強降雨，又急又猛的雨勢導致路樹倒塌、土石掉落影響交通的事件頻傳。昨（4）日台中市石岡區豐勢路一處分隔島上路樹因承受不了強降雨倒塌，佔據內外兩車道；東勢區東關路四段也出現大小落石從山壁崩落，幸未波及人車。而全台各地連日因瞬間強降雨造成零星災情不斷，也需多多留意自身安全。

有駕駛人昨日晚間19時許行駛在台中石岡區豐勢路時，路中分隔島上突然有一棵路樹倒塌，橫擋住2車道，民眾驚嚇之餘趕忙通報警方，土牛派出所警員獲報後，立即趕赴現場加強疏導交通，並通報石岡清潔隊前來清除路樹，於20時55分清除路樹順利回復交通。

另外，同日晚間23時許，台中茅埔派出所所長與警員執行巡邏勤務時，行經東勢區東關路四段(台八線龍安橋前50公尺處)，發現有邊坡落石阻礙交通情事，員警立即於現場擺放交通錐、警示燈提醒往來用路人注意，並通報谷關工務段前往處理，並於0時40分順利將落石清除完畢，恢復交通順暢。

東勢分局表示，所幸倒塌路樹、落石未造成人車傷亡，並提醒民眾，近日突降大雨，易造成山區易發生落石及路樹倒塌情形，駕駛人進入山區應隨時注意天候、路況，務必要減速慢行，避免發生危險。若發現路面有枯木、落石或其它障礙物，立即通知主管機關或打110通知警方前往協助處理。