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帥醫遭跟騷5年！愛慕女傳訊+眼神緊盯　台中首例男性被害人

▲▼醫師,男醫生,愛情,愛慕,醫療。（圖／取自免費圖庫PEXELS）

▲台中一名帥氣男醫師，遭騷擾長達5年，直到跟騷法上路趕緊報警。（圖／取自免費圖庫PEXELS）

記者許權毅／台中報導

跟騷法自6月上路實施滿月，根據台中市警局統計總共受理40件。其中一名林姓女子對同院男醫師產生好感，時常在醫院騎樓等候男子，還每天傳訊息表達愛慕，還會用眼神緊盯，時間竟然長達5年，期間男子不斷告誡林女「自己很不舒服」，但林女不願停止，直到跟騷法上路趕緊報案，成為台中首位男性案例。

年約30多歲男醫師向警方說明，自己5年間遭到林女不斷騷擾，起初林女也是同院職員，不料會對自己用「眼神緊盯」還在騎樓等自己上下班，且林女後來離職後還是會來，讓自己不堪其擾。男醫師表示，有向林女說「請以後不要再這樣做了」，然而卻不見林女停止，直到跟騷法上路，終於有法律可以約制告誡林女的騷擾行為，便趕緊報案。

▲▼醫師,男醫生,愛情,愛慕,醫療。（圖／取自免費圖庫PEXELS）

▲直到林女離職後，仍不斷到醫院騷擾醫師，讓他感到相當不舒服。（圖／取自免費圖庫PEXELS）

台中市婦幼警察隊表示，跟騷法上路滿月，目前台中受理40件，有6成為過度追求愛慕者而違法，另外4成為家暴法身份關係人合併跟騷行為。其中傳訊息騷擾是最高比例，再來就是尾隨接近等，身分不是熟識朋友就是前情人。

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