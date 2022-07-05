快訊／國家警報響！雷雨範圍增「16縣市大雨特報」大雷雨轟北北桃

▲午後雷陣雨範圍擴大。（圖／記者李毓康攝）

記者李宜秦／台北報導

午後雷陣雨範圍擴大，中央氣象局發布大雨特報，部分縣市民眾外出須留意天氣變化，另氣象局也針對「臺北市、新北市、桃園市」發布大雷雨即時訊息，持續時間至14時15分止。同時針對台北市發布「山區暴雨警示」災害告警訊息。

氣象局表示，因西南風影響及午後對流發展旺盛，易有短延時強降雨，今（５）日大臺北、南投、宜蘭、花蓮、南部地區及中部以北、臺東山區有局部大雨發生的機率，請注意雷擊及強陣風。

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大雨特報範圍包括基隆北海岸、臺北市、新北市、桃園市山區、新竹縣山區、苗栗縣山區、臺中市山區、南投縣、雲林縣山區、嘉義縣山區、臺南市、高雄市、屏東縣、恆春半島、宜蘭縣、花蓮縣、臺東縣山區。

▲氣象局發布大雨特報。（圖／氣象局）

大雷雨示警範圍

臺北市 松山區、信義區、大安區、中山區、中正區、大同區、萬華區、文山區、內湖區、士林區、北投區

新北市 板橋區、三重區、中和區、永和區、新莊區、新店區、樹林區、鶯歌區、三峽區、淡水區、土城區、蘆洲區、五股區、泰山區、林口區、石碇區、三芝區、八里區、烏來區

桃園市 龜山區、復興區