雲林+1055！新增5例死亡個案　2人未接種疫苗

▲雲林縣累計168確診死亡案例分析。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

雲林今（30）日新增1055例本土確診個案，分別為斗六230例，虎尾111例，麥寮85例，斗南81例，西螺67例，北港57例，莿桐55例，台西39例，口湖35例，古坑34例，土庫33例，林內31例，水林30例，二崙、崙背29例，元長28例，大埤25例，四湖24例，褒忠18例，東勢14例個案分佈20鄉鎮。

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▲雲林縣政府公布今日確診疫情。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

雲林縣政府說明，今日疫情新增1055例確診個案中，年齡分布在未滿1歲-93歲，截至今日接觸確診者居家隔離尚在追蹤中有973人、確診者居家照護在管中有6120人。統計至6月29日止6-11歲兒童莫德納疫苗第 1 劑累計已完成10794人接種、第2劑3772人接種；5-11歲BNT兒童疫苗已完成19987人接種、第2劑809人接種，目前皆無接種疫苗後不良反應通報。

▲雲林縣本土確診個案今日＋1055例，分佈於20鄉鎮。（圖／記者蔡佩旻翻攝）



衛生局長曾春美表示，111年度統計本土累計確診數共63901例，其中累計168例為死亡。今日新增5例死亡確診個案，分別為4位男性與1位女性，年齡介於60-80多歲間，分別有糖尿病、高血壓、慢性阻塞性肺病、巴金森氏症、慢性腎病、心血管疾病等慢性病史，其中有1位已完整接種疫苗，1位已接種2劑疫苗，1位接種1劑疫苗，2位未曾接種疫苗，死亡日期介於6/19至6/26，經由疾管署判定今日公告。

▲111年度統計本土累計確診數共63901例年齡分析。（圖／記者蔡佩旻翻攝）



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