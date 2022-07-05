國民黨拿林智堅類比李眉蓁　鄭運鵬嗆不倫不類：畫虎不成反類犬

▲國民黨高雄市議員李眉蓁因論文抄襲，退回學位。（圖／記者吳世龍攝）



記者林銘翰／台北報導

新竹市長、民進黨桃園市長參選人林智堅被爆論文抄襲，民進黨立法院黨團幹事長鄭運鵬5日表示，國民黨要拿林智堅類比高雄市議員李眉蓁，兩者狀況完全不同，這是畫虎不成反類犬，不倫不類；民進黨立法院黨團書記長陳歐珀則說，林智堅想要參選直轄市長，就必須接受高度檢驗。

國民黨台北市議員王鴻薇5日表示，如果按照當時李眉蓁的標準，中華大學就要啟動調查，如同當時中山大學調查、撤銷李眉蓁的學位一樣，加上現在擁有鐵證如山的證據，中華大學應該啟動調查，撤銷林智堅的學位。

鄭運鵬上午在立法院受訪時表示，國民黨會把林智堅拿來跟李眉蓁的論文案相比，很顯然是國民黨自己認為李眉蓁抄襲，但是這根本是不同的情形，李眉蓁是被論文著作權人檢舉抄襲，林智堅則是有當事人、其他研究者出來捍衛，「這是共同研究成果或同一場選舉的研究」。

▲民進黨立委鄭運鵬回應林智堅論文抄襲爭議。（圖／記者屠惠剛攝）

鄭運鵬認為，國民黨會拿林智堅的論文跟李眉蓁的狀況類比，可見得國民黨當初認為李眉蓁就是抄襲，現在反而畫虎不成反類犬，不倫不類，李眉蓁是被寫論文的同學出來檢舉，林智堅則是當事人、其他研究者都出來捍衛，所以這是共同研究的成果或同一場選舉的不同主題。

鄭運鵬說明，國民黨為了選舉去質疑這些，「我可以理解，但我不覺得這是有效的」，如果國民黨認為有效，可見得林智堅現在的選情領先，所以他們才要使用這種不倫不類的招數，相信林智堅會做出進一步的說明。

鄭運鵬也說，國民黨想要藉機影響選情，所以才會出這個招，但是林智堅跟李眉蓁的狀況完全不同，現在台灣的知識很高、碩博士也很多，「我不覺得會有太大的影響，而且裡面也沒有東西可以掩蓋與說謊」。

鄭運鵬強調，國民黨想要鞏固基本盤、挽回國民黨桃園市長參選人張善政的弱勢，這可能多少有點機會，但是中間選民會有自己的判斷。

陳歐珀受訪時則表示，林智堅已經經歷過幾次選戰，他本人稍早也做出詳細的說明，這個部分絕對可以受到檢驗，「不過還不至於造成抄襲、剽竊智慧財產，還不至於到這個程度」，林智堅想要參選直轄市長，他就必須受到高度的檢驗。