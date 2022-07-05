林智堅遭爆論文涉抄襲　邱顯智：應用學術倫理標準檢驗

▲新竹市長林智堅。（圖／翻攝自林智堅臉書）

記者呂晏慈／台北報導

被徵召參選桃園市長選舉的新竹市長林智堅，遭爆料碩士論文涉嫌抄襲新竹科學園區管理局報告書，其中不僅內容雷同，甚至連錯字都幾乎一樣。對此，時代力量立委邱顯智今（5日）上午受訪說，論文抄襲是非常嚴重的情況，要盡可能用學術倫理的標準去做檢驗，盡可能調查清楚。

台北市議員王鴻薇爆料，林智堅2008年在中華大學發表的碩士論文，涉嫌抄襲同年的竹科報告書，且甚至連圖表、引用文獻、附錄都幾乎相同，不僅如此，錯字「籃球」寫成「藍球」都一樣。

對此，邱顯智今天上午在黨團記者會後受訪說，碩士論文、博士論文有一定的學術規範，是否是抄襲要查清楚，事實上，論文是不是抄襲有非常嚴謹的認定程序，要由專家進行調查和比對，如果有論文抄襲的狀況，當然是非常嚴重的情況，要盡可能調查清楚。

邱顯智補充說明，時代力量曾在2019年指出時任國民黨立委參選人鄭正鈐在中華大學的論文涉嫌抄襲，當時並不是林智堅在選，有部分媒體報導，時代力量曾質疑林智堅的論文涉嫌抄襲，實際上並沒有這樣的狀況，「我們根本不知道有這樣的狀況」；至於現在林智堅碩論被質疑涉嫌抄襲，當然要用學術倫理的標準去做檢驗。

時代力量今天也發出聲明表示，有關媒體報導新竹市長林智堅幕僚指出，2020年時時代力量前立委徐永明就針對林智堅的中華大學碩論提出指控涉，時代力量澄清這說法完全是子虛烏有，時代力量從未指控林智堅論文抄襲。

時代力量說明，時代力量於2020年7月召開記者會，主要訴求為「針對國民黨立委鄭正鈐博士論文涉嫌抄襲一事，並要求教育部及中華大學也應主動介入調查」以及「中華大學創辦人之一是前新竹市長林政則，而現任新竹市長林智堅、新竹縣長楊文科及苗栗縣長徐耀昌，都拿過中華大學碩士論文，希望中華大學能以相同標準檢視，主動對政商名流進行調查」，不論記者會或新聞稿皆未提及林智堅市長論文抄襲此種說法。

時代力量強調，林智堅市長的碩士論文是否涉嫌抄襲，時代力量認為林市長應有責任據實對社會大眾說明，而非透過幕僚以2020年時代力量的記者會來模糊焦點，此種做法恐會增加民眾對林市長的碩士論文的疑慮，完全無法達到捍衛自身清白的效果。

針對被指控論文抄襲一事，林智堅目前僅表示，這些之前就被爆料過了，已經算是舊聞，強調自己絕對禁得起考驗，自己的論文沒有問題；而竹科管理局副局長陳淑珠則表示沒聽過相關說法；中華大學則正在詢問當時相關人士，還未有相關回應。