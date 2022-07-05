全球唯一玻璃媽祖廟！開「40呎彩繪貨櫃車」偏鄉送暖

▲彰化縣縣長王惠美與地方等仕紳，替四十呎貨櫃開櫃（圖／彰化縣政府）

實習記者楊子嫻／綜合報導

擁有全球唯一玻璃媽祖廟美稱號的「台灣護聖宮」昨(3)日上午，開著四十呎的彩繪貨櫃車到福興鄉同安寮的福安宮，由護聖宮基金會董事長同時也是台明將企業董事長林肇雎、彰化縣縣長王惠美、各級民代等人開櫃，將物資送到偏鄉弱勢居民手中，同時啟動「三義活動」，活動包含了義剪、義診、義演的服務，開啟愛心物資配送關懷偏鄉朋友的行程。

▲福安宮前的義剪活動（圖／彰化縣政府）

據林肇雎董事長的描述，有別於其他廟宇的傳統活動，自十多年前創立以來，護聖宮每隔兩個月便會將善心人士放置四十呎彩繪貨櫃的物資，發送偏鄉的廟宇和在地慈善會，由他們來做愛心物資的發放及配送，為的是讓他們也能共有社會的溫馨與愛心，此次更是準備了240多件物資到福興鄉協助當地的邊緣戶與弱勢家庭。

▲物資發放（圖／彰化縣政府）

而共同參與此次開櫃的彰化縣長王惠美當天也說道，「社會安全網人人有責，在疫情之下許多邊緣戶和弱勢家庭可能正遭遇著困難，希望鄰里鄉親們能夠熱心一點、多關心鄰居，若是幾天沒見也主動去關心一下，避免憾事的發生；期盼透過鄰里之間的關心，讓邊緣戶及弱勢家庭得到更好的照護。」

彰化的行善行程不只一站，同天，彰化縣長王惠美也出席了東熒社會福利促進會於鹿港鎮體育館舉行的捐血暨福興鄉、鹿港鎮、秀水鄉低收入戶愛心物資發放活動。王惠美在致詞中除了呼籲鄉親捐血舒緩台灣血荒，更感謝同場出席的促進會理事長王國竹，促成企業界提供3鄉鎮共629護弱勢家庭充足的物資。

