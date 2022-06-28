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社會 社會焦點 保障人權

彰化喬友大火勇消殉職　家屬等不到立碑...無限期靜坐抗議！

記者唐詠絮／彰化報導

彰化市喬友大樓去年6月30日發生大火，釀成4死22傷的慘劇，彰化縣消防局東區分隊隊員陳志帆為了救出受困民眾而殉難，追晉為分隊長，上午家屬前高舉白布條前往縣府前廣場抗議，要縣長王惠美同意立碑紀念，否則將無限期靜坐陳情。

▲勇消陳志帆家屬靜坐陳情要縣府同意立碑。（圖／記者唐詠絮攝）

▲勇消陳志帆家屬靜坐陳情要縣府同意立碑。（圖／記者唐詠絮攝，已送下一站）

今天上午，陳志帆的父母和妹妹陳裔筑以及消防員工作權益促進協會等人，在時代力量議員吳韋達、民進黨籍議員莊陞漢及多名參選人陪同下，在縣府前廣場陳情，希望王惠美能同意在彰化火車站前廣場立碑紀念陳志帆。

▲勇消陳志帆家屬靜坐陳情要縣府同意立碑。（圖／記者唐詠絮攝）

在縣府前抗議的一行人，得知王惠美前往文化局參加頒獎活動，也步行前往文化局陳情，在大門前被員警組成人牆攔下，形成對峙局面，局長王國峰也舉牌抗議活動違法。

陳裔筑說，縣長看到家屬一句話都沒說，轉頭就走，從喬友案的疏失及立碑的承諾，都完全沒有得到縣長正面的回應，今年5月內政部公布的調查報告也指縣府有10大缺失，縣府應該要勇於認錯，承諾改革，「我們也還在等縣長，而不是用一紙公文打發，希望她可以出來面對家屬。」

▲勇消陳志帆家屬靜坐陳情要縣府同意立碑。（圖／記者唐詠絮攝）

縣府發新聞稿表示，消防局除參考近年發生兩次重大火災事件造成多名消防員殉職桃園市政府作法，建請消防署在竹山訓練中心，比照國外消防學院設置殉職消防員紀念園區，定期舉辦追思緬懷，另擬在志帆任職的彰化市東區消防分隊的外牆適當地方，以公共藝術造型意象予以研議，但均未為家屬所接受。

並以6月21日海軍S-70C反潛直升機訓練時重落地，導致4名軍官受傷，機工長劉尚鈞不幸殉職，留給家屬和同袍無限傷痛，但家屬如過往皆沒有要求要在失事地點立碑。

▲勇消陳志帆家屬靜坐陳情要縣府同意立碑。（圖／記者唐詠絮攝）

至於家屬要求在火車站立碑，根據統計從1995年迄今全國有105名消防人員因公殉職(或死亡)，目前其他縣市或國外都沒有這樣的案例，過去消促會也曾要求桃園市政府要在火車站立碑，最後桃園市政府並未同意設置於火車站前，而是於新蓋廳舍以融入公共藝術意象型式設置，期能時時達到提醒作用。

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