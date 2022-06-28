快訊／女力對決！民進黨彰化派黃秀芳出戰現任縣長王惠美

▲立委黃秀芳。（圖／翻攝黃秀芳臉書）



記者杜冠霖、陶本和／綜合報導

距離九合一選舉剩下不到半年，綠營要由誰出戰尋求連任的彰化縣長王惠美也引起討論，原先正國會的邱建富、新潮流的前縣長魏明谷積極爭取，但在總統蔡英文更青睞正國會立委黃秀芳，在蔡兩次勸進下，28日選對會拍板黃秀芳出線，對決尋求連任的彰化縣長王惠美。

蔡英文表示，面對年底大選，「中央執政好成績、地方推薦好人才」，一直是民進黨的目標；在各個縣市提名最有勝選機率的候選人，爭取更多人民支持，來落實建設、服務地方、照顧人民，這是民進黨負責任的態度。

蔡英文指出，肯定前彰化縣長魏明谷、前彰化市長邱建富深耕基層多年，過去也都有優異的執政成績。但經選對會整體佈局考量，及多方徵詢溝通後，一致認為，提名黃秀芳為彰化縣長候選人，為彰化注入溫柔堅韌的新女力。蔡主席也期許黃秀芳承擔使命，整合團結黨內，並期待邱建富與魏明谷兩位優秀同志，分別作為一北一南最強後盾，全黨全力以赴，贏得勝利。

現年50歲的黃秀芳曾任3屆彰化縣議員，2012年首次投入立委選舉，卻以近2萬票之差慘敗藍營在地大老林滄敏，2016年再戰成功復仇，站穩腳步後，2020年也擊敗張瀚天完成連任。

王惠美2012年因泛藍分裂而以420票之差驚險進入立法院，後於2016年連任立法委員，成為國民黨在彰化的唯一區域立委席次；2018年已將近10萬票之差擊敗尋求連任的時任縣長魏明谷，當選彰化縣縣長。

而同樣爭取綠營彰化縣長提名、在太陽花學運一戰成名的「雞農哥」、前台北畜產公司總經理姚量議也恭喜黃秀芳，姚表示，期待彰化縣政府政黨輪替，讓民進黨彰化新陳代謝更健康。