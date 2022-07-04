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17歲少女右腿被咬斷爆血尖叫　哥哥出拳狂揍「鯊魚鼻」驚險救人

17歲少女右腿被咬住爆血尖叫　哥哥出拳狂揍「鯊魚鼻」驚險救人。（圖／翻攝自募款網站GoFundMe）

▲少女在哥哥幫助下才活了下來。（圖／翻攝自募款網站GoFundMe

記者李振慧／綜合報導

美國佛州17歲少女貝瑟(Addison Bethea)在海邊遊玩時，突然遭一條約2.7公尺長鯊魚攻擊咬斷腿，情急之下她想起新聞上看到的自保方式，拼命用腳踹鯊魚鼻子，再加上22歲哥哥威靈漢(Rhett Willingham)幫助下才成功逃脫。

埃及紅海當地渡假村近來傳出2名遊客被鯊魚咬死事件，佛州上週也傳出鯊魚攻擊事件，17歲少女貝瑟上月30日下午3時在基頓海灘(Keaton Beach)附近格拉西島(Grassy Island)水域遊玩時，慘被鯊魚咬斷一條腿。

貝瑟表示，她在水中時感覺腿被人拍了一下，原本還以為是哥哥，沒想到仔細一看竟然是鯊魚咬住她，「我記得看動物星球頻道有說，遇到鯊魚時要出拳揍鯊魚的鼻子」，然而腿被咬住讓她很難踢到鯊魚鼻子，幸好哥哥前來幫忙。

當時人在小船上的威靈漢注意到妹妹被攻擊，水中到處都是血，立即不停幫忙毆打鯊魚，直到鯊魚鬆口才成功把人拖回小船上，用止血帶緊急止血，並讓對方保持清醒才成功保住性命。

貝瑟由於右大腿神經嚴重受傷，進行手術後仍須面對漫長的復健之路，目前尚不清楚攻擊她的鯊魚品種。當地官員呼籲民眾下水時，應盡量避開鯊魚喜歡的沙洲地區，也不要在大魚群附近游泳。

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